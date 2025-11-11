影／雨用倒的！羅東暴雨淹成小河 騎士賣力推機車涉水逃

鳳凰颱風還未登陸，已為宜蘭帶來暴雨，羅東地區傍晚開始下起大雨，時雨量超過60毫米，市區多處淹水。鎮長吳秋齡說，大雨加上滿潮，積水無法宣洩，才造成多條道路淹水，鎮公所前立體停車場開放民眾免費停車，需要沙包可到公所領取。

「雨像是用倒的!」羅東鎮陳先生今晚經過市區，看到四處都在淹水，因為水淹到機車輪胎高，騎士無奈只能下車推行，冒險涉水通行，全身淋得像落湯雞，還有家戶匆忙拿出擋水板試圖阻水，也有不少民眾著急將車開到高處避難，直呼「水怎麼這麼大」。

羅東鎮長吳秋齡說，今天雨一陣一陣，傍晚4、5時起下起暴雨，一直沒停，時雨量超過60毫米，加上滿潮，打那岸圳、羅莊大排、十六份圳等五大排水系統水都滿出來，水根本沒辦法排出去，才造成多處道路淹水，公正路、倉前路、純精路等都有淹水的情況，大同路地下道也因為淹水，已經封路禁止通行。