終於宣布…鳳凰颱風雨彈猛 宜蘭縣明天全縣再停班課

宜蘭縣政府今日晚間9時許宣布，依據中央氣象署預報資料，明日受颱風「鳳凰」外圍環流與東北季風交互作用影響，溪南地區因受超大豪雨影響有災情發生，又基於宜蘭縣共同生活圈，為利救災及災後復原工作，宜蘭縣停止上班、停止上課，也請各防災單位堅守崗位，守護縣民安全。

宜蘭地區民眾晚間8時17分收到警訊通知簡訊，所在區域附近有劇烈雷雨或降雨發生，請注意防範，持續至11月11日晚間10時。

鳳凰颱風外圍環流間歇性強降雨勢影響，蘇花公路台9丁線蘇澳至東澳路段，今日下午4時50分實施只出不進。

縣鄉道封閉情形，冬山鄉宜28線珍珠一路淹水，五結鄉利澤西路27巷及大興路108巷的路面淹水20公分以上，冬山鄉冬山路三段320巷（鐵路下箱涵）淹水阻斷，冬山鄉宜25線富農路二段淹水，道路封閉禁止車輛通行。

截至下午5時30分，宜蘭縣已預防性撤離521人，包含497人依親，開設4處收容所並收容24人。大同鄉英士村286人；南澳鄉碧候村、金岳村、武塔村、金洋村共115人；蘇澳鎮永春里、永樂里、聖愛里共111人；冬山鄉南興村9人。

截至晚間6時，土石流潛勢溪流紅色警戒22條，包含南澳鄉、蘇澳鎮；黃色警戒68條，包含大同鄉、南澳鄉、蘇澳鎮、冬山鄉。

另外，蘇澳鎮災防中心訊息接獲民眾通報，蘇西里民貴街嚴重積水，水深最高已至成人肩膀。軍方出動AAV7軍車、橡皮艇前往救災。