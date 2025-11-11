快訊

「我們的老師被砍傷！」泌尿科名醫江漢聲診間遭攻擊 醫界譴責暴力

整理包／鳳凰颱風來襲…22縣市都宣布了！全台停班課資訊一覽

鳳凰颱風持續接近！宜蘭2天雨量已累積1041毫米 估明深夜提前出海

終於宣布…鳳凰颱風雨彈猛 宜蘭縣明天全縣再停班課

聯合報／ 記者林佳彣王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府宣布明日蘇澳鎮、冬山鄉，五結鄉、羅東鎮停止上班上課，此為羅東今日晚間狀況。記者陳易辰／攝影
宜蘭縣政府宣布明日蘇澳鎮、冬山鄉，五結鄉、羅東鎮停止上班上課，此為羅東今日晚間狀況。記者陳易辰／攝影

宜蘭縣政府今日晚間9時許宣布，依據中央氣象署預報資料，明日受颱風「鳳凰」外圍環流與東北季風交互作用影響，溪南地區因受超大豪雨影響有災情發生，又基於宜蘭縣共同生活圈，為利救災及災後復原工作，宜蘭縣停止上班、停止上課，也請各防災單位堅守崗位，守護縣民安全。

宜蘭地區民眾晚間8時17分收到警訊通知簡訊，所在區域附近有劇烈雷雨或降雨發生，請注意防範，持續至11月11日晚間10時。

鳳凰颱風外圍環流間歇性強降雨勢影響，蘇花公路台9丁線蘇澳至東澳路段，今日下午4時50分實施只出不進。

縣鄉道封閉情形，冬山鄉宜28線珍珠一路淹水，五結鄉利澤西路27巷及大興路108巷的路面淹水20公分以上，冬山鄉冬山路三段320巷（鐵路下箱涵）淹水阻斷，冬山鄉宜25線富農路二段淹水，道路封閉禁止車輛通行。

截至下午5時30分，宜蘭縣已預防性撤離521人，包含497人依親，開設4處收容所並收容24人。大同鄉英士村286人；南澳鄉碧候村、金岳村、武塔村、金洋村共115人；蘇澳鎮永春里、永樂里、聖愛里共111人；冬山鄉南興村9人。

截至晚間6時，土石流潛勢溪流紅色警戒22條，包含南澳鄉、蘇澳鎮；黃色警戒68條，包含大同鄉、南澳鄉、蘇澳鎮、冬山鄉。

另外，蘇澳鎮災防中心訊息接獲民眾通報，蘇西里民貴街嚴重積水，水深最高已至成人肩膀。軍方出動AAV7軍車、橡皮艇前往救災。

福山植物園公告，明天實施預警性休園，遊客請勿前往，已核准入園遊客，可於一個月內，任選一個星期三憑原申請編號入園，不需另外申請。如有其他入園疑問，請洽福山研究中心03-9228900。

宜蘭地區今晚有劇烈雷雨或降雨發生，持續至晚間10時。記者林佳彣／攝影
宜蘭地區今晚有劇烈雷雨或降雨發生，持續至晚間10時。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣蘇澳鎮今日雨勢不停歇，道路淹水。圖／民眾提供
宜蘭縣蘇澳鎮今日雨勢不停歇，道路淹水。圖／民眾提供
宜蘭縣蘇澳鎮、冬山鄉，五結鄉、羅東鎮停止上班上課，其餘包含宜蘭市等8個鄉鎮市正常上班上課，此為宜蘭市今晚狀況。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣蘇澳鎮、冬山鄉，五結鄉、羅東鎮停止上班上課，其餘包含宜蘭市等8個鄉鎮市正常上班上課，此為宜蘭市今晚狀況。記者林佳彣／攝影

鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

今晚至明晨「2地慎防災害性強降雨」 鳳凰颱風最快明傍晚高屏登陸

鳳凰颱風來襲！土石流紅色警戒溪流增至37條 分布於宜蘭及新北

鳳凰颱風持續接近！宜蘭2天雨量已累積1041毫米 估明深夜提前出海

不斷更新／鳳凰颱風來襲！北北基桃同調宣布上班課 全台停班課資訊一覽

相關新聞

宜蘭東澳累積雨量破千！鳳凰持續進逼釀全台33人傷 全台撤離6197人

輕颱鳳凰持續朝台海南部接近，雖尚未登陸但颱風外圍環流已帶來驚人雨量，據氣象署統計自昨天0時至今晚8時，宜蘭縣南澳鄉東澳嶺...

整理包／鳳凰颱風來襲…22縣市宣布了！全台停班課資訊一覽

鳳凰颱風持續逼近，中央氣象署於10日下午5時30分發布海警，今（11日）晨也已發布陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，12日上午6時至中午12時，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南、高雄、屏東等縣市的濱海鄉鎮…

到底有沒颱風假？雲林縣停班課一改再改 市民霧煞煞：真的很皮

雲林縣政府今晚8點28分宣布11月12日停班停課，早在這項正式宣布之前，中央人事行政總處早在約7點40分就宣布雲林停班課...

「惠美，等你等的好苦啊！」 彰化最後宣布放颱風假的原因曝光

「惠美，等你等的好苦啊！」鳳凰颱風來襲，彰化縣政府直到晚間8點半才宣布明天停班停課，是全台最後宣布的縣市，讓期待消息的縣...

鳳凰颱風逼近！土石流紅色警戒增至37條 地方政府應勸告或強制撤離

農村發展及水土保持署持續更新土石流及大規模崩塌警戒區預報，紅色警戒37條，黃色警戒106 條，地方政府應勸告或強制其撤離...

終於宣布…鳳凰颱風雨彈猛 宜蘭縣明天全縣再停班課

宜蘭縣政府今日晚間9時許宣布，依據中央氣象署預報資料，明日受颱風「鳳凰」外圍環流與東北季風交互作用影響，溪南地區因受超大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。