今晚至明晨「2地慎防災害性強降雨」 鳳凰颱風最快明傍晚高屏登陸

鳳凰颱風持續接近，由於過去路徑偏東移動，且強度不斷減弱，預計明天傍晚至晚間從高屏登陸，不排除登陸後快速減弱為熱帶性低氣壓，並於明天深夜至後天清晨從台東或花蓮出海，中央氣象署將於周四解除海上陸上颱風警報。

根據氣象署最新警報資訊，鳳凰颱風今晚間8時30分中心位置在鵝鑾鼻西南西方約270公里處，以每小時8轉23公里速度，向東北進行，中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，七級風暴風半徑200公里。

氣象預報中心科長林秉煜表示，鳳凰颱風未來持續朝東北方前進，其暴風圈預計明天清晨觸碰屏東陸地，下午抵達西南方近海，傍晚至晚間從高屏登陸，其中又以屏東機率較大，並於明天深夜至後天清晨從花東出海，目前預估從台東出海機率較大，並於周四解除海上陸上颱風警報。

林秉煜說明，今晚到明天清晨台灣沿海都有9至10級陣風；明天白天嘉義以南地區也有9至10級強陣風；明天下午至晚間 颱風抵達高屏外海，沿海鄉鎮都有9至11級強陣風。

降雨方面，今晚到明天清晨共伴效應北抬，加上地形交互作用影響，大台北、基隆北海岸、宜蘭有短延時強降雨，尤其針對宜蘭發布豪雨特報，降雨警戒達到超大豪雨等級，今晚花東受環流影響仍有間歇性降雨，台南、高雄、屏東也有零星間歇性降雨。

明天中南部降雨顯著，有局部大雨機率，花東雨勢相較今天稍微緩和；明天晚間至後天清晨颱風向東移動，過程中環境風場偏北風，與地形交互影響下，北台灣降雨量較大，大台北、桃竹苗有局部大雨機率，南台灣降雨則較小；周四颱風遠離並減弱，但東北季風增強，北台灣仍有局部大雨。

林秉煜提醒，今晚至明天清晨新北、基隆、宜蘭仍可能出現時雨量100毫米以上情況，尤其是宜蘭地區，今天傍晚蘇澳時雨量高達130.5毫米、東山108毫米、南澳107.5毫米，低窪地區恐有積淹水等災況，需多加注意。另外，台灣周遭會有3至5米大浪，南部、恆春半島、澎湖、馬祖則會出現5至6米浪高。