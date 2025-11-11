鳳凰颱風持續接近！宜蘭2天雨量已累積1041毫米 估明深夜提前出海

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
鳳凰颱風雨炸宜蘭，羅東傍晚下起大雨，積水高達半個的輪胎深，行人連雨中行走都顯得吃力。記者陳易辰/攝影
鳳凰颱風雨炸宜蘭，羅東傍晚下起大雨，積水高達半個的輪胎深，行人連雨中行走都顯得吃力。記者陳易辰/攝影

輕度颱風鳳凰持續接近，由於過去路徑偏東移動，預計明天傍晚至晚間從高屏登陸，並提前於明天晚間至深夜從台東或花蓮出海，中央氣象署將於周四解除海上陸上颱風警報。

根據氣象署最新警報資訊，鳳凰颱風今晚間8時30分中心位置在鵝鑾鼻西南西方約270公里處，以每小時8轉23公里速度，向東北進行，中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，七級風暴風半徑200公里。

氣象署指出，鳳凰颱風在過去3小時強度稍為減弱且暴風圈半徑略為縮小，颱風暴風圈已經進入台灣西南方近海，預計此颱風強度有逐漸減弱且暴風圈有縮小趨勢，目前陸上警戒範圍包含嘉義、台南、高雄、屏東、台東、恆春半島；海上警戒範圍包含台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署表示，受到颱風外圍環流及東北季風影響，今天宜蘭山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭、花蓮、綠島有局部豪雨或大豪雨，基隆、新北、台東、台北山區、桃園山區、屏東山區、恆春半島及蘭嶼有局部大雨或豪雨，台北、台中、南投、高雄山區有局部大雨發生機率。

氣象署指出，今、明2天台中、彰化、雲林、高雄、屏東、澎湖、連江局部有平均風9級以上或陣風11級以上發生機率；蘭嶼、綠島、基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市、苗栗、嘉縣、台南、宜蘭、花蓮、金門局部地區平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。

統計自11月10日0時至今晚8時止，宜蘭東澳累積雨量已高達1041毫米，新北大粗坑605毫米，台東牛頭山421.5毫米，台北擎天崗421.5毫米，花蓮秀林348.5毫米，基隆345.5毫米，屏東壽卡252毫米，桃園四稜218毫米；較大陣風區域包含蘭嶼12級，彭佳嶼11級，恆春、東吉島、新屋10級。

