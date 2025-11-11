蔣萬安臉書又被灌爆 5分鐘湧2千留言網友轟「咕嚕咕嚕」

鳳凰颱風進逼，繼今天正常上班課後，台北市長蔣萬安今晚8時再度宣布台北市明天照常上班上課。短短五分鐘不到，蔣萬安臉書已經被2千網友留言灌爆，許多網友紛紛留言「咕嚕咕嚕、真的是蔣不聽！」

蔣萬安今天晚間宣布明天照常上班上課，並且在臉書貼文說，市民朋友晚安！鳳凰颱風目前已減弱為輕度颱風，北市尚未列入陸上警報範圍，因此北市明天（12日）正常上班上課。

蔣說，根據中央氣象署資料，鳳凰颱風持續北上，不過強度減弱、暴風圈縮小、路徑也略為南修。氣象署及台大氣象團隊預估，明天北市的山區及平地風雨，都沒有達到停班停課標準。

「北市會繼續全力守護城市安全，確保市民生活正常運作。」蔣萬安說，面對風雨，南台灣首當其衝，我們也會持續和其他縣市保持聯繫，必要時啟動跨縣市資源調度，同島一心。

至於北部，蔣萬安也提醒，明天，預估還有短暫陣雨，提醒市民朋友上班、上學記得攜帶雨具、注意安全！