鳳凰颱風發威 員山子今年第2度分洪

基隆河上游豪雨下不停，員山子基隆河水位今天下午超過標高63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道分洪，減低中下游洪患威脅。今天是員山子今年第2次分洪，自2004年啟用以來第65次分洪。

員山子今年第1次分洪，是在10月間風神颱風來襲時，加上東北季風共伴效應，基隆河上游山區累積雨量驚人，10月20日凌晨啟動分洪機制。

水利署第10河川分署表示，受東北季風與鳳凰颱風外圍環流共伴影響，山區下豪雨，基隆河水位持續上漲。員山子河段今天下午3時到達警戒水位62.5公尺，下午4時20分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。

第10河川分署指出，鳳凰颱風夾帶豪雨強灌北台灣，因為10月風神颱風豪大雨，已讓基隆河水位達到分洪標準，當時山區土壤含水量趨於飽和，事隔約20天，鳳凰颱風來勢洶洶，預判可能分洪。員山子分洪管理中心嚴陣以待。

工作人員提前進駐，加強巡檢分洪設施及機電設備整備情形，並確認分洪隧道、各項分洪設施安全無虞、排砂道自動閘門操作及監測系統正常營運，嚴密監視雨量及水位狀況，並在水位達標時啟動分洪機制。