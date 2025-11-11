快訊

不斷更新／鳳凰颱風來襲！彰化縣跟進宣布放颱風假 停班課資訊一次看

鳳凰颱風發威 員山子今年第2度分洪

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
基隆河員山子分洪站今天下午因水位超過標高63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道分洪，減低中下游洪患威脅。這是員山子今年第2次分洪，自2004年啟用以來第65次分洪。圖／第10河川分署提供
基隆河員山子分洪站今天下午因水位超過標高63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道分洪，減低中下游洪患威脅。這是員山子今年第2次分洪，自2004年啟用以來第65次分洪。圖／第10河川分署提供

基隆河上游豪雨下不停，員山子基隆河水位今天下午超過標高63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道分洪，減低中下游洪患威脅。今天是員山子今年第2次分洪，自2004年啟用以來第65次分洪。

員山子今年第1次分洪，是在10月間風神颱風來襲時，加上東北季風共伴效應，基隆河上游山區累積雨量驚人，10月20日凌晨啟動分洪機制。

水利署第10河川分署表示，受東北季風與鳳凰颱風外圍環流共伴影響，山區下豪雨，基隆河水位持續上漲。員山子河段今天下午3時到達警戒水位62.5公尺，下午4時20分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。

第10河川分署指出，鳳凰颱風夾帶豪雨強灌北台灣，因為10月風神颱風豪大雨，已讓基隆河水位達到分洪標準，當時山區土壤含水量趨於飽和，事隔約20天，鳳凰颱風來勢洶洶，預判可能分洪。員山子分洪管理中心嚴陣以待。

工作人員提前進駐，加強巡檢分洪設施及機電設備整備情形，並確認分洪隧道、各項分洪設施安全無虞、排砂道自動閘門操作及監測系統正常營運，嚴密監視雨量及水位狀況，並在水位達標時啟動分洪機制。

十河分署表示，員山子管理中心於隧道分洪期間，除確實掌握分洪狀況適時回報水情中心，並利用進、出水口廣播系統及跑馬燈看板警示，發布分洪警告訊息，確保民眾生命財產安全。

基隆河員山子分洪站今天下午因水位超過標高63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道分洪，減低中下游洪患威脅。這是員山子今年第2次分洪，自2004年啟用以來第65次分洪。圖／第10河川分署提供
基隆河員山子分洪站今天下午因水位超過標高63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道分洪，減低中下游洪患威脅。這是員山子今年第2次分洪，自2004年啟用以來第65次分洪。圖／第10河川分署提供

鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風襲台！明天國內線航班全取消 國際線部分異動

鳳凰颱風來襲 台中12日停班停課

鳳凰颱風來襲 澎湖12日停班停課

鳳凰颱風直撲而來 高雄12日停班停課

相關新聞

不斷更新／放颱風假縣市再+1！鳳凰颱風來襲 12日停班課資訊看過來

鳳凰颱風持續逼近，中央氣象署於10日下午5時30分發布海警，今（11日）晨也已發布陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，12日上午6時至中午12時，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南、高雄、屏東等縣市的濱海鄉鎮…

未列入陸上警戒區域 台北市明天正常上班上課

依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，北市未達停班停課標準，亦未列入鳳凰颱風陸上警戒區域，明（11/12）日照常上班及上...

鳳凰颱風持續接近！宜蘭2天雨量已累積1041毫米 估明深夜提前出海

輕度颱風鳳凰持續接近，由於過去路徑偏東移動，預計明天傍晚至晚間從高屏登陸，並提前於明天晚間至深夜從台東或花蓮出海，中央氣...

蔣萬安臉書又被灌爆 5分鐘湧2千留言網友轟「咕嚕咕嚕」

鳳凰颱風進逼，繼今天正常上班課後，台北市長蔣萬安今晚8時再度宣布台北市明天照常上班上課。短短五分鐘不到，蔣萬安臉書已經被...

風雨未達標 新北市明天正常上班上課

鳳凰颱風來襲，新北市府晚間8時宣布，據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，新北市明日尚未列入鳳凰颱風陸上...

鳳凰颱風影響減小 桃園明正常上班課

鳳凰颱風來襲，桃園市政府宣布，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，桃園市未達停班停課標準，於晚上8時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。