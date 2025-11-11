鳳凰颱風逼近！桃機今天一航班轉降 預估明航班影響不大

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
鳳凰颱風來襲，桃機今天航班起降正常，僅一航班轉降但也已經返回桃機，圖為出境旅客排隊等待辦理報到、託運行李。記者黃仲明／攝影
鳳凰颱風來襲，桃機今天航班起降正常，僅一航班轉降但也已經返回桃機，圖為出境旅客排隊等待辦理報到、託運行李。記者黃仲明／攝影

因應鳳凰颱風來襲，機場公司總經理范孝倫今天下午召開第1次應變會議，聽取最新氣象資訊及各單位防颱整備狀況，桃機今天起降之航班皆正常，僅有一架中國國際航空航班轉降，但已於下午4時返回桃園機場。機場公司指出，根據氣象預測顯示，颱風預計於明天上午8時登陸，登陸後風速將逐漸減弱，側風狀況普通，對航班影響不大。

機場公司表示，依據航空公司回報資料，中華、長榮、星宇、台灣虎航等國籍航空，以及國泰、澳門、聯合航空等外籍航空公司，今天航班均維持正常，僅有中國國際航空CA185班機一度轉降溫州，已於下午4時返回桃園機場。明天預計航班總計714架次，其中客運617架次、貨運97架次，目前還沒有任何一架次航班取消。

機場公司指出，為防範颱風可能帶來的降雨與強風，已加強航廈及空側巡查，並完成停車場、手推車等設施巡場與整備；D區空橋上午10時30分至16時單橋運作，目前已恢復雙橋運行。聯外交通目前未受明顯影響，部分公路路線因天候因素有停駛或減班狀況；夜間國光客運1819路線維持每小時一班，並將視情況加派加班車服務旅客。餐飲供應部分，已備妥7萬2,000份，以確保航廈服務不中斷。

機場公司提醒旅客，出發前留意航空公司最新通知，並可透過官網及APP即時查詢航班動態，掌握最新資訊。

