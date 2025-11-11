鳳凰颱風襲台！明天國內線航班全取消 國際線部分異動

鳳凰颱風持續逼近，受到颱風外圍環流及東北季風影響，為防範颱風可能帶來的降雨與強風影響班機起降，各航空公司陸續公布明天（12日）航班異動資訊，國內線航班全部取消，國際線則有部分航班異動，建議旅客出發前利用各航空公司官方網站、手機APP查詢。

明天中華航空CI-126／CI-127高雄往返東京成田、CI-839／CI-840高雄往返曼谷、CI-176／CI-177高雄往返大阪、CI-132／CI-133高雄往返沖繩、CI-933／CI-934 、CI-935／CI-936高雄往返香港，以及CI-903、CI-919台北飛往香港，還有CI-602、CI-916香港飛往台北航班取消。

華航CI-593高雄飛往重慶航班則是提早出發。航班延後部分有CI-594重慶飛往高雄、CI-712馬尼拉飛往高雄、CI-199熊本飛往高雄、CI-165仁川飛往高雄、CI-167大阪飛往高雄、CI-103東京成田飛往高雄。

長榮航空部分，明天松山機場及桃園機場航班維持正常起降。高雄機場出發航班，除高雄-首爾BR-140、高雄-成田BR-108、高雄-大阪BR-182、高雄-香港BR-845維持正常外，成田-高雄BR-107將延遲至當地時間下午5點起飛，其他航班則全部取消。

台灣虎航明天取消航班為IT-288／IT-289高雄往返沖繩那霸、IT-262／IT-263高雄往返岡山、IT-772／IT-773高雄往返仙台、IT-585／IT-586高雄往返峴港、IT-28大阪關西飛往高雄、IT-281東京成田飛往高雄。另有航班提前出發，如IT-670高雄飛往濟州、IT-633濟州飛往台中、IT-268高雄飛往名古屋。航班延後則是IT-269名古屋飛往高雄。後天（13日）取消航班為IT-284高雄飛往大阪關西、IT-280高雄飛往東京成田。

國泰航空也宣布明天往來香港-高雄航班異動，明天CX-424、CX-448香港-高雄及CX-423高雄-香港取消，後天（13日）CX-449高雄-香港取消。