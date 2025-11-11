明天新北市會放假嗎？侯友宜：暴風狀況在遞減中

鳳凰颱風來襲，新北市長侯友宜晚間主持防災應變會議，他在會中裁示指出，「明天的狀況應該比今天的狀況更好一點」，整個暴風狀況在遞減當中，新北市應不會納入警戒區域「目前看起來是不會啦」，但市府仍會用最高標準檢視。

侯友宜說，今天台灣外圍環流影響和東北季風的共伴效應是風雨最強，但新北市可以看到平地是幾乎無風又無雨，氣象預報在整個東北角或山區有達標，也是為何今天有7區停班課，「所以用科學來判斷的是滿精準的」。

侯友宜說，颱風有時候會變動，還是要全面備戰，今晚郊區還是有八到九級，累積雨量不管是在北海岸東北角、東側山區的日積雨量有達到300到430豪雨等級，還是要稍微注意一下。

侯友宜說，目前瑞芳、貢寮等土石流警戒區，累計要撤離601人，請區長們給多多的關心。