豪雨狂炸！瑞芳=猴硐、蘇澳新=永樂間軌道淹水 東部幹線對號列車停駛
受到鳳凰颱風及東北季風共伴效應影響，宜蘭局部出現超大豪雨情況，中央氣象署稍早也針對蘇澳、南澳CBS細胞廣播。台鐵公司指出，受到持續強降雨影響，瑞芳=猴硐、蘇澳新=永樂間軌道路線淹水，東部幹線樹林=花蓮間對號列車自今晚間6時30分起停駛。
台鐵表示，受到宜蘭地區持續強降雨影響，台鐵瑞芳=猴硐、蘇澳新=永樂間軌道路線淹水，為確保行車安全，已進行行車運轉整理。
針對今天至24時前，全線列車行駛概況，台鐵說明，目前東部幹線台東=花蓮間對號列車正常行駛，逆行自439次（花蓮站19:03）起，花蓮=樹林間停駛，順行自438次（樹林站18:13）起，樹林=花蓮間停駛，另438次樹林=台東全區間停駛。
七堵=冬山間、花蓮=永樂間區間車因軌道路線淹水機動行駛；澳線列車自4913次（瑞芳=八斗子，瑞芳站10:13開）後預防性停駛；平溪線的公路接駁暫停1日，其他路線列車維持正常行駛。
