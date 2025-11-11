快訊

不斷更新／鳳凰颱風來襲！彰化縣跟進宣布放颱風假 停班課資訊一次看

豪雨狂炸！瑞芳=猴硐、蘇澳新=永樂間軌道淹水 東部幹線對號列車停駛

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到持續強降雨影響，瑞芳=猴硐、蘇澳新=永樂間軌道路線淹水，東部幹線樹林=花蓮間對號列車自今晚間6時30分起停駛。。聯合報系資料照
受到持續強降雨影響，瑞芳=猴硐、蘇澳新=永樂間軌道路線淹水，東部幹線樹林=花蓮間對號列車自今晚間6時30分起停駛。。聯合報系資料照

受到鳳凰颱風及東北季風共伴效應影響，宜蘭局部出現超大豪雨情況，中央氣象署稍早也針對蘇澳、南澳CBS細胞廣播。台鐵公司指出，受到持續強降雨影響，瑞芳=猴硐、蘇澳新=永樂間軌道路線淹水，東部幹線樹林=花蓮間對號列車自今晚間6時30分起停駛。

台鐵表示，受到宜蘭地區持續強降雨影響，台鐵瑞芳=猴硐、蘇澳新=永樂間軌道路線淹水，為確保行車安全，已進行行車運轉整理。

針對今天至24時前，全線列車行駛概況，台鐵說明，目前東部幹線台東=花蓮間對號列車正常行駛，逆行自439次（花蓮站19:03）起，花蓮=樹林間停駛，順行自438次（樹林站18:13）起，樹林=花蓮間停駛，另438次樹林=台東全區間停駛。

七堵=冬山間、花蓮=永樂間區間車因軌道路線淹水機動行駛；澳線列車自4913次（瑞芳=八斗子，瑞芳站10:13開）後預防性停駛；平溪線的公路接駁暫停1日，其他路線列車維持正常行駛。

鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

少棒／花蓮球星為台彩威力盃站台 王彥程給8字超中肯建議

花蓮警車陷泥沼 鳳凰颱風豪雨中執勤驚險脫困

桃園停班課網評價兩極 有人稱善政...通勤族卻怨公車停駛「不早說」

鳳凰颱風逼近 阿里山林鐵預警性停駛、森林遊樂區同步休園

相關新聞

不斷更新／放颱風假縣市再+1！鳳凰颱風來襲 12日停班課資訊看過來

鳳凰颱風持續逼近，中央氣象署於10日下午5時30分發布海警，今（11日）晨也已發布陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，12日上午6時至中午12時，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南、高雄、屏東等縣市的濱海鄉鎮…

未列入陸上警戒區域 台北市明天正常上班上課

依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，北市未達停班停課標準，亦未列入鳳凰颱風陸上警戒區域，明（11/12）日照常上班及上...

鳳凰颱風持續接近！宜蘭2天雨量已累積1041毫米 估明深夜提前出海

輕度颱風鳳凰持續接近，由於過去路徑偏東移動，預計明天傍晚至晚間從高屏登陸，並提前於明天晚間至深夜從台東或花蓮出海，中央氣...

蔣萬安臉書又被灌爆 5分鐘湧2千留言網友轟「咕嚕咕嚕」

鳳凰颱風進逼，繼今天正常上班課後，台北市長蔣萬安今晚8時再度宣布台北市明天照常上班上課。短短五分鐘不到，蔣萬安臉書已經被...

風雨未達標 新北市明天正常上班上課

鳳凰颱風來襲，新北市府晚間8時宣布，據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，新北市明日尚未列入鳳凰颱風陸上...

鳳凰颱風影響減小 桃園明正常上班課

鳳凰颱風來襲，桃園市政府宣布，依據交通部中央氣象署最新天氣預報資料，並經基北北桃共識，桃園市未達停班停課標準，於晚上8時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。