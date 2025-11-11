鳳凰颱風直撲而來 高雄12日停班停課

鳳凰颱風來襲，颱風中心可能在高雄或屏東登陸，今天傍晚起，高雄已颳起陣陣強風，高雄市政府在晚間宣布，明天停班停課。

高雄市政府表示，根據中央氣象署資訊，鳳凰颱風可能從高屏一帶登陸，明天高雄地區平均風力可達7級、最大陣風達10級，已達停班停課標準，為維護市民安全並進行防颱措施，高雄市明天停止上班、停止上課。

高雄市長陳其邁今天主持鳳凰颱風應變會議後，表示明天早上6點暴風圈會觸及陸地，風力影響最強的時間，從明天早上6點到下午6點。氣象專家高雄大學教授吳明淏預測，暴風圈高雄或屏東登陸後，「風會比雨的影響來的大」。