不斷更新／鳳凰颱風來襲！彰化縣跟進宣布放颱風假 停班課資訊一次看

鳳凰颱風直撲而來 高雄12日停班停課

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
鳳凰颱風來襲，今天傍晚高雄雲層轉變，已颳起陣陣強風。記者林保光／攝影
鳳凰颱風來襲，今天傍晚高雄雲層轉變，已颳起陣陣強風。記者林保光／攝影

鳳凰颱風來襲，颱風中心可能在高雄或屏東登陸，今天傍晚起，高雄已颳起陣陣強風，高雄市政府在晚間宣布，明天停班停課。

高雄市政府表示，根據中央氣象署資訊，鳳凰颱風可能從高屏一帶登陸，明天高雄地區平均風力可達7級、最大陣風達10級，已達停班停課標準，為維護市民安全並進行防颱措施，高雄市明天停止上班、停止上課。  

高雄市長陳其邁今天主持鳳凰颱風應變會議後，表示明天早上6點暴風圈會觸及陸地，風力影響最強的時間，從明天早上6點到下午6點。氣象專家高雄大學教授吳明淏預測，暴風圈高雄或屏東登陸後，「風會比雨的影響來的大」。

國軍第四作戰區今天，也完成災防應變中心一級開設及兵力預置，並配合地方兵力需求，分赴高雄六龜區、那瑪夏區、茂林區、桃源區、杉林區及屏東三地門鄉、高樹鄉等土石流潛勢區，協助民眾預防性撤離及物資運補，確保居民生命財產安全。

鳳凰颱風來襲，今天傍晚高雄雲層轉變，已颳起陣陣強風。記者林保光／攝影
鳳凰颱風來襲，今天傍晚高雄雲層轉變，已颳起陣陣強風。記者林保光／攝影
陸軍四支部官兵今天協助高雄六龜區預防性撤離。圖／陸軍四支部提供
陸軍四支部官兵今天協助高雄六龜區預防性撤離。圖／陸軍四支部提供

鳳凰颱風
