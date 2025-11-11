快訊

花蓮宣布明正常上班、上課 堰塞湖紅色警戒「3鄉鎮」停班課

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，花蓮馬太鞍溪水位暴漲，導致溪水漫入萬榮鄉社區、道路與農地。圖／民眾提供
受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，花蓮馬太鞍溪水位暴漲，導致溪水漫入萬榮鄉社區、道路與農地。圖／民眾提供

花蓮縣政府晚間宣布，除馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒區的光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮三鄉鎮外，全縣各鄉鎮市明（12）日均正常上班、正常上課。

縣府宣布，因馬太鞍溪堰塞湖影響，光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮仍屬於紅色警戒區域，為確保居民安全，明日停止上班、停止上課。其餘鄉鎮市正常上班上課。

根據氣象署最新警報資訊，鳳凰颱風今下午5時30分中心位置在鵝鑾鼻西南方約300公里處，以每小時11轉16公里速度，向北北東轉東北東進行。氣象署指出，颱風暴風圈正在進入台灣西南方近海，預計此颱風強度有逐漸減弱且暴風圈有縮小趨勢，目前陸上警戒範圍包含台南、高雄、屏東、台東、恆春半島，並新增嘉義；海上警戒範圍包含台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

