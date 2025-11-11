快訊

影／雨彈炸南方澳...滾滾土石流灌進巷道 大片黃泥水怵目驚心

聯合報／ 記者林佳彣王燕華／宜蘭即時報導
今日雨彈炸宜蘭縣，蘇澳鎮南方澳下午發生土石流災情。圖／蘇澳鎮民代表方智彥提供
今日雨彈炸宜蘭縣，蘇澳鎮南方澳下午發生土石流災情。圖／蘇澳鎮民代表方智彥提供

鳳凰颱風及東北季風產生共伴效應，挾帶雨彈，宜蘭縣今日一整天風雨不停歇。蘇澳鎮南方澳下午發生土石流災情，傾盆大雨，滾滾泥水不停湧向民宅之間的道路，場面怵目驚心。

受到鳳凰颱風外圍環流影響，蘇澳鎮風雨急遽增強，今接近中午，水保署針對蘇澳鎮永春里、永樂里發布紅色土石流警戒，蘇澳鎮災防應變中心指揮官、蘇澳鎮長緊急下令，災防中心提升為一級開設，中午𝟭𝟮時30分前已啟動居民疏散作業，包含永春里6人、永樂里101人共𝟭𝟬𝟳人。

李明哲表示，他與永樂里長高瓊玲、永春里長張盛國及蘇澳警分局、蘇澳消防分隊、里幹事們，挨家挨戶勸離，並派遣蘇澳鎮幸福巴士接駁撤離居民。風強雨大，長者們拿著簡易行李，依親、避難、部分來到蘇澳鎮公所臨時收容中心暫避風雨。他強調安全第一，蘇澳鎮雨勢未歇，也請鎮民務必注意自身安全。

蘇澳鎮大雨不停歇，白米溪暴漲，水位持續上升逼近橋面，先前1021梅姬颱風淹水慘重的中原路也是一大片積水，水高已達路邊停放機車的輪胎高。

另外，下午南方澳的南興活動中心、池碧宮發生土石流，風雨交加，大雨伴隨山上土石，順著道路往低窪處流。蘇澳鎮公所表示，目前居民安全無憂，重機具進駐協助排除土石中。

宜蘭縣議員黃琤婷指出，蘇澳鎮南興里華山7巷因山坡雨水暴漲，泥水夾帶沙石湧入巷道，現場一片泥流滾滾，情況相當危險。

蘇澳鎮災防中心指出，下午4點左右，南方澳南興里包括華山一巷、三巷、五巷（池碧宮及南興活動中心）發生土石崩落狀況，根據南興里長黃殿璋轉述，鄰近約40戶左右已緊急疏散、安全無虞。土石崩落挾帶泥水傾瀉而下，包括南興路、華山路、神州路一帶，一度積水未退，傍晚水勢已消去。

氣象署下午5時6分發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間7時，影響範圍為冬山鄉、蘇澳鎮、南澳鄉，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

蘇澳鎮公所下午5時30分緊急調派重機具進入華山路，現正排除土石中。蘇澳鎮持續大雨，目前除了永春、永樂里，入夜後雨勢不斷，蘇北里、聖愛里多處積淹水，李明哲下令撤離淹水區域的居民，確保人身安全。  

宜蘭縣今天雨不停歇，此為蘇澳鎮白米溪下午狀況。圖／讀者提供
宜蘭縣今天雨不停歇，此為蘇澳鎮白米溪下午狀況。圖／讀者提供
宜蘭縣南方澳今天下午發生土石流災情。圖／蘇澳鎮民代表方智彥提供
宜蘭縣南方澳今天下午發生土石流災情。圖／蘇澳鎮民代表方智彥提供
雨彈今炸宜蘭縣，先前1021梅姬颱風淹水慘重的蘇澳鎮中原路一大片積水，水高已達路邊停放機車的輪胎高。圖／讀者提供
雨彈今炸宜蘭縣，先前1021梅姬颱風淹水慘重的蘇澳鎮中原路一大片積水，水高已達路邊停放機車的輪胎高。圖／讀者提供
今天蘇澳鎮持續大雨，目前除了永春、永樂里，入夜後雨勢不斷，蘇北里、聖愛里多處積淹水，鎮長李明哲下令撤離淹水區域的居民，確保人身安全。圖／蘇澳鎮公所提供
今天蘇澳鎮持續大雨，目前除了永春、永樂里，入夜後雨勢不斷，蘇北里、聖愛里多處積淹水，鎮長李明哲下令撤離淹水區域的居民，確保人身安全。圖／蘇澳鎮公所提供
今天下午4點左右，南方澳南興里包括華山一巷、三巷、五巷（池碧宮及南興活動中心）發生土石崩落狀況。圖／蘇澳鎮民代表方智彥提供
今天下午4點左右，南方澳南興里包括華山一巷、三巷、五巷（池碧宮及南興活動中心）發生土石崩落狀況。圖／蘇澳鎮民代表方智彥提供
宜蘭縣蘇澳鎮長李明哲今與永樂里長高瓊玲、永春里長張盛國等人，挨家挨戶勸離居民，並派遣蘇澳鎮幸福巴士接駁撤離居民。圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭縣蘇澳鎮長李明哲今與永樂里長高瓊玲、永春里長張盛國等人，挨家挨戶勸離居民，並派遣蘇澳鎮幸福巴士接駁撤離居民。圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭縣今日天氣傾盆大雨，蘇澳鎮民眾得涉水而過。圖／讀者提供
宜蘭縣今日天氣傾盆大雨，蘇澳鎮民眾得涉水而過。圖／讀者提供
蘇澳鎮公所傍晚5時30分緊急調派重機具進入華山路，現正排除土石中。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮公所傍晚5時30分緊急調派重機具進入華山路，現正排除土石中。圖／蘇澳鎮公所提供
鳳凰颱風及東北季風產生共伴效應，挾帶雨彈，宜蘭縣今日一整天風雨不停歇，此為南方澳街道淹水狀況。圖／蘇澳鎮南興里長黃殿璋提供
鳳凰颱風及東北季風產生共伴效應，挾帶雨彈，宜蘭縣今日一整天風雨不停歇，此為南方澳街道淹水狀況。圖／蘇澳鎮南興里長黃殿璋提供
今日雨彈炸宜蘭縣，蘇澳鎮南方澳下午發生土石流災情，場面怵目驚心。圖／蘇澳鎮民代表方智彥提供
今日雨彈炸宜蘭縣，蘇澳鎮南方澳下午發生土石流災情，場面怵目驚心。圖／蘇澳鎮民代表方智彥提供
今天宜蘭縣大雨不停歇，蘇澳鎮多處道路一大片積水。圖／讀者提供
今天宜蘭縣大雨不停歇，蘇澳鎮多處道路一大片積水。圖／讀者提供

