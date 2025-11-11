颱風鳳凰登陸 桃園機場公司：12日航班正常運作

颱風鳳凰預計明天登陸，桃園機場公司今天晚間表示，桃園國際機場預防性應變措施持續啟動，明天航班預計共714架次正常運作，但提醒搭機旅客，出發前先確認航班最新動態。

桃園國際機場公司下午表示，機場公司繼昨天的整備會議之後，今天下午召開第1次應變會議，由總經理范孝倫主持，聽取最新氣象資訊及各單位防颱整備狀況。根據氣象預測顯示，颱風預計於明天上午8時登陸，登陸後風速將逐漸減弱，側風狀況普通，預估對航班影響不大。

機場公司說，依據航空公司回報資料顯示，國籍航空（中華、長榮、台灣虎航、星宇）及外籍航空（國泰、澳門、聯合航空）航班今天都維持正常，僅有中國國際航空CA185班機一度轉降溫州，但已於下午4時返回桃園機場。截至今天下午4時統計，12日航班預計共714架次，其中客運617架次、貨運97架次，都沒有航班取消。

機場公司表示，為防範颱風可能帶來的降雨與強風，已加強航廈及空側巡查，並完成停車場、手推車等設施巡場與整備。至於聯外交通未受明顯影響，部分公路路線因天候因素有停駛或減班狀況。

機場公司說，夜間國光客運1819路線維持每小時一班，並將視情況加派加班車服務旅客，旅客搭乘前建議先上網查詢。另外餐飲供應部分已備妥7萬2000份，以確保航廈服務不中斷。

機場公司提醒搭機旅客或接機親友，出發前留意航空公司最新通知，並可透過官網及APP即時查詢航班動態，掌握最新資訊。