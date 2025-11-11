快訊

不斷更新／新竹縣跟進宣布「不放假」！鳳凰颱風來襲 12日停班課一次看

鳳凰颱風估最快明深夜提前出海 周四海陸警解除

鳳凰颱風明晨登陸高雄…是否停班停課？陳其邁：晚上7點才能決定

鳳凰來襲南北竿停航多日 連江：盼精準海象預報

中央社／ 連江縣11日電

颱風鳳凰逼近，馬祖南北竿船班10日停航至12日，該航線今年因未達開航標準，數度停航多日。連江縣交旅局指氣象預報資料與實際海象有偏差，已協調盼取得精準的海象預報資料。

連江縣政府交通旅遊局今天發布新聞稿指出，連江縣島際船舶航線，往年均由航商參考中央氣象署預報資料，自行判斷是否開航。後經交通部航港局依據各航線風力、浪高與船舶條件等，於10月起公布統一開航標準，並以燈號表示，如紅燈表停航，黃燈由船長判斷，綠燈則為適航。

交旅局指出，10月初標準公布後，光南北竿船運，已至少2度因颱風影響，停航3日以上甚至4日，為歷年來罕見。近期更不時有海上氣象預報達到紅燈停航標準，但實際海象狀況卻為黃燈，「能開卻開不了」狀況，不僅引發民怨，更非航商樂見。

交旅局說，檢討原因後，發現作為停航判斷基準的海象資料來源，為東引東側海氣象浮標的即時資料，及藍色公路沿線預報資料。但因東引地理位置與南北竿間相差達31海里，且藍色公路預報資料與南北竿水道間實際海況也有差別，造成預測資料與實際海象產生差異。

交旅局強調，為解決此問題，今天上午邀請航港局、中央氣象署與地區航運業者召開協調會，初步達成相關共識，包括就南北竿航線開航標準檢討，先請中央氣象署協助延伸藍色公路南北竿航段預報，未來更盼能於南北竿水道附近設置即時氣象浮標，以便取得更精準的海象預報資料。

連江縣政府今天下午召開鳳凰颱風防颱整備會議，因應風勢持續增強，應變中心於3時30分起3級開設。縣府彙整，縣內與軍方各單位防颱工作大致整備完成。因颱風滯留馬祖旅客約481人，將啟動關懷措施。而東引國中小與敬恆國中小師生，因參與競賽而滯留南竿，學生已安排於南竿的學校寄讀，老師則改由線上授課。

鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風來襲金門「關島」 海空交通明天全面停擺

受颱風鳳凰影響 金門12日海空交通停擺

颱風「鳳凰」肆虐釀18死 菲律賓啟動救難與復原工作

颱風鳳凰來襲 竹縣尖石司馬庫斯部落暫停開放

相關新聞

不斷更新／屏東縣宣布停班課！鳳凰撲台12日颱風假資訊一次看

鳳凰颱風持續逼近，中央氣象署於10日下午5時30分發布海警，今（11日）晨也已發布陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，12日上午6時至中午12時，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南、高雄、屏東等縣市的濱海鄉鎮…

鳳凰颱風估最快明深夜提前出海 周四海陸警解除

鳳凰颱風逐漸接近，其強度不斷減弱且暴風半徑也有縮小趨勢，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，預估明天清晨暴風圈將觸陸，...

嘉義納入陸警範圍 鳳凰颱風最新動態曝光

輕度颱風鳳凰持續接近，根據氣象署最新警報資訊，鳳凰颱風今下午5時30分中心位置在鵝鑾鼻西南方約300公里處，以每小時11...

花蓮馬太鞍溪堤防缺口水淹萬榮鄉 水利署長：確實是我們的疏忽

受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，花蓮馬太鞍溪水位暴漲，導致溪水漫入萬榮鄉社區、道路與農地。水利署長林元鵬坦承，因未掌握...

沒有颱風假！台東縣府宣布了 明天正常上班上課

鳳凰颱風已經減弱為輕度颱風，台東縣政府今天下午宣布，台東縣明天（12日）正常上班上課。

輕颱鳳凰來襲 屏東縣政府宣布12日停班停課

依照中央氣象署資訊，輕颱鳳凰暴風圈已接近西南方近海，屏東縣已列入陸上警戒區域，需嚴加戒備；且依據氣象署風力預測資料，並考...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。