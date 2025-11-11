鳳凰來襲南北竿停航多日 連江：盼精準海象預報

颱風鳳凰逼近，馬祖南北竿船班10日停航至12日，該航線今年因未達開航標準，數度停航多日。連江縣交旅局指氣象預報資料與實際海象有偏差，已協調盼取得精準的海象預報資料。

連江縣政府交通旅遊局今天發布新聞稿指出，連江縣島際船舶航線，往年均由航商參考中央氣象署預報資料，自行判斷是否開航。後經交通部航港局依據各航線風力、浪高與船舶條件等，於10月起公布統一開航標準，並以燈號表示，如紅燈表停航，黃燈由船長判斷，綠燈則為適航。

交旅局指出，10月初標準公布後，光南北竿船運，已至少2度因颱風影響，停航3日以上甚至4日，為歷年來罕見。近期更不時有海上氣象預報達到紅燈停航標準，但實際海象狀況卻為黃燈，「能開卻開不了」狀況，不僅引發民怨，更非航商樂見。

交旅局說，檢討原因後，發現作為停航判斷基準的海象資料來源，為東引東側海氣象浮標的即時資料，及藍色公路沿線預報資料。但因東引地理位置與南北竿間相差達31海里，且藍色公路預報資料與南北竿水道間實際海況也有差別，造成預測資料與實際海象產生差異。

交旅局強調，為解決此問題，今天上午邀請航港局、中央氣象署與地區航運業者召開協調會，初步達成相關共識，包括就南北竿航線開航標準檢討，先請中央氣象署協助延伸藍色公路南北竿航段預報，未來更盼能於南北竿水道附近設置即時氣象浮標，以便取得更精準的海象預報資料。

連江縣政府今天下午召開鳳凰颱風防颱整備會議，因應風勢持續增強，應變中心於3時30分起3級開設。縣府彙整，縣內與軍方各單位防颱工作大致整備完成。因颱風滯留馬祖旅客約481人，將啟動關懷措施。而東引國中小與敬恆國中小師生，因參與競賽而滯留南竿，學生已安排於南竿的學校寄讀，老師則改由線上授課。