雨炸宜蘭多處道路淹水 冬山鄉照安坑溪險潰堤

宜蘭縣冬山鄉今天因颱風鳳凰外圍環流影響，雨勢不斷，多處低窪區排水不及淹水，最深處至少60公分，分不清到底是農田還是道路，宛如水鄉澤國。

此外，鄉內的照安坑溪也因大雨，部分沿岸堤防遭沖刷，差一點就潰堤。

受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，宜蘭地區今天雨勢不斷。根據中央氣象署觀測統計資料，今天零時至下午5時30分，南澳鄉東澳嶺累計雨量已達658毫米；冬山鄉冬山路已達386.5毫米。

受大雨不斷影響，縣內五結鄉、蘇澳鎮及羅東鎮等平地道路都發生淹水災情，水深15公分；冬山鄉多處低窪地區淹水情況甚至更嚴重，最深處至少60公分，縣府都已封閉道路，禁止通行。

冬山鄉照安坑溪正值護岸整治工程，但今天還是不敵雨勢，沿岸大樹樹根遭沖刷，橫躺在溪流上，差點潰堤；溪邊的照安二路也發生局部路基遭沖刷，所幸暫時不影響通行。

冬山鄉長林峻輔於勘災後表示，鄉內武淵村低窪地區，今天再度因颱風豪雨淹水，希望中央可協助將當地路基提高，預防再度水災；今天雨勢來臨之前，鄉公所早已布置抽水機，但雨量太大，緩不濟急，也希望有關單位協助鄉公所改善。

宜蘭縣水利資源處指出，照安坑溪災情發生後，已立即要求承包商利用鋼梁初步鞏固遭沖刷的堤防，目前災情暫無擴大。縣府也已預先布置48台大型移動式抽水機，在低窪地區協助地方抽水。

蘇澳鎮鎮南興里華山7巷下午也發生小型土石流，黃色泥流沿著坡道滾滾而下，讓人怵目驚心。

蘇澳鎮公所表示，目前居民安全無憂，已調派重機具進駐，協助清除路上堆積的土石。