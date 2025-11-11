鳳凰颱風估最快明深夜提前出海 周四海陸警解除

鳳凰颱風逐漸接近，其強度不斷減弱且暴風半徑也有縮小趨勢，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，預估明天清晨暴風圈將觸陸，並在明傍晚至晚上從高屏登陸，屏東登陸機會較大，預計明天深夜至後天清晨從台東出海，但考量其路徑仍有變化，也不排除從花蓮出海的可能性。

根據氣象署最新警報資訊，鳳凰颱風今下午5時30分中心位置在鵝鑾鼻西南方約300公里處，以每小時11轉16公里速度，向北北東轉東北東進行，中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，七級風暴風半徑220公里。

目前陸上警戒範圍包含台南、高雄、屏東、台東、恆春半島，並新增嘉義；海上警戒範圍包含台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

林秉煜說，颱風明天下午會移動到台灣西南方近海，從高屏一帶登陸，預估最快明晚深夜從花東出海，期間颱風強度會不斷減弱，但仍會帶來強勁風力及雨勢，尤其颱風接近過程，南高屏地區風力會增強，出現9至11級陣風，而馬祖、東沙島、小琉球會有6米以上浪高。

降雨部分，林秉煜指出，針對11至12日雨量觀測，宜蘭累積雨量高達911毫米、新北531毫米、台北381毫米、花蓮346毫米、綠島402毫米，宜蘭降雨會持續，氣象署稍早也針對宜蘭蘇澳、南澳發布CBS細胞廣播，提醒降雨達到時雨量100毫米，顯示降雨猛烈，在短短1至2個小時出現強降雨需多加注意。

今晚至明天清晨，北台灣因共伴效應北抬，大台北地區尤其是基隆北海岸、雙北山區、宜蘭需注意短延時強降雨，花東地區受到外圍環流影響仍有降雨，但不像昨天這麼大。

明天白天颱風更為接近，澎湖、台南、高雄、屏東受到外圍環流影響，降雨較為明顯，有局部大雨或短延時強降雨，花東則持續受到外圍環流影響，雖雨勢較為緩和，但仍有局部大雨。

明晚至後天清晨，颱風持續向東移動，花東降雨是否緩和要視颱風的遠近，若颱風在台灣上空停留時間較長，花東降雨可能會比預期更多，另外環境轉為偏北風時，大台北地區、桃竹苗有局部大雨或較大雨勢。

林秉煜表示，鳳凰颱風暴風圈預估明天清晨觸碰高屏陸地，並較有機會從屏東登陸，登陸時間為明天傍晚至晚上，期間其強度會不斷減弱，暴風半徑也會不斷縮小，預估最快明天晚間至深夜提前從台東出海，但由於路徑還可能有變化，因此也不排除從花蓮出海的機率。

至於海陸警解除條件？林秉煜指出，要視颱風強度減弱情況，若減弱為熱帶性低氣壓就會解除，估周四解除海陸警。