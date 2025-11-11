鳳凰颱風來襲金門「關島」 海空交通明天全面停擺

受第26號颱風「鳳凰」外圍環流影響，金門地區海空交通明天全面停擺，民眾戲稱猶如「關島」，金門縣港務處今天傍晚公告，小三通客運金門往返廈門、泉州航線明天全天停航；空運部分，立榮航空、華信航空也宣布明天國內線航班全數取消。

雖然「鳳凰」已減弱為輕度颱風，今日下午2點時的中心位置約在鵝鑾鼻的西方約120公里處，以每小時7公里速度，向北北東進行，7級風平均暴風半徑220公里，對台灣南部構成威脅；金門地區雖未列入警示範圍，仍受其暴風圈及外圍環流影響，災害應變中心於午間三級開設，各防災單位人車機具待命，全力備戰颱風可能帶來之各種災害。

依金門氣象站資料顯示，今天金門平均陣風約7級，入夜後至明天凌晨維持7至8級，降雨部分則以短暫陣雨為主；颱風鳳凰有東移趨勢，暴風圈也不會接觸到金門，但仍須注意外圍環流造成強風，提醒民眾應做好防颱準備。

受颱風外圍環流影響，金門明日將成「關島」，海空交通全面停航。金門縣港務處下午公告，小三通金門水頭—廈門五通、泉州石井航線明日雙向全天停航，旅客須事先向船公司確認航班。

空運部分，立榮航空、華信航空今日也宣布，明日所有國內線航班全數取消。部分今日傍晚航班也已停飛，包括立榮台北—金門（B7-8835、B7-8836）、台中—金門（B7-8965、B7-8966）、高雄—金門（B7-8927、B7-8928），以及華信台北—金門（AE-1279、AE-1280）。