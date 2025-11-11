嘉義納入陸警範圍 鳳凰颱風最新動態曝光

輕度颱風鳳凰持續接近，根據氣象署最新警報資訊，鳳凰颱風今下午5時30分中心位置在鵝鑾鼻西南方約300公里處，以每小時11轉16公里速度，向北北東轉東北東進行，中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，七級風暴風半徑220公里。

氣象署指出，颱風暴風圈正在進入台灣西南方近海，預計此颱風強度有逐漸減弱且暴風圈有縮小趨勢，目前陸上警戒範圍包含台南、高雄、屏東、台東、恆春半島，並新增嘉義；海上警戒範圍包含台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署表示，受到颱風外圍環流及東北季風影響，今天宜蘭山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭、花蓮、綠島有局部豪雨或大豪雨，基隆、新北、台東、台北山區、桃園山區、屏東山區、恆春半島及蘭嶼有局部大雨或豪雨，台北、台中、南投、高雄山區有局部大雨發生機率。

氣象署指出，今明2天台中、彰化、雲林、高雄、屏東、澎湖、連江局部有平均風9級以上或陣風11級以上發生機率；蘭嶼、綠島、基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市、苗栗、嘉縣、台南、宜蘭、花蓮、金門局部地區平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。