快訊

不斷更新／新竹縣跟進宣布「不放假」！鳳凰颱風來襲 12日停班課一次看

鳳凰颱風估最快明深夜提前出海 周四海陸警解除

鳳凰颱風明晨登陸高雄…是否停班停課？陳其邁：晚上7點才能決定

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義納入陸警範圍 鳳凰颱風最新動態曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
氣象署指出，颱風暴風圈正在進入台灣西南方近海，預計此颱風強度有逐漸減弱且暴風圈有縮小趨勢。圖／聯合報系資料照片
氣象署指出，颱風暴風圈正在進入台灣西南方近海，預計此颱風強度有逐漸減弱且暴風圈有縮小趨勢。圖／聯合報系資料照片

輕度颱風鳳凰持續接近，根據氣象署最新警報資訊，鳳凰颱風今下午5時30分中心位置在鵝鑾鼻西南方約300公里處，以每小時11轉16公里速度，向北北東轉東北東進行，中心氣壓980百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒35公尺，七級風暴風半徑220公里。

氣象署指出，颱風暴風圈正在進入台灣西南方近海，預計此颱風強度有逐漸減弱且暴風圈有縮小趨勢，目前陸上警戒範圍包含台南、高雄、屏東、台東、恆春半島，並新增嘉義；海上警戒範圍包含台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署表示，受到颱風外圍環流及東北季風影響，今天宜蘭山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭、花蓮、綠島有局部豪雨或大豪雨，基隆、新北、台東、台北山區、桃園山區、屏東山區、恆春半島及蘭嶼有局部大雨或豪雨，台北、台中、南投、高雄山區有局部大雨發生機率。

氣象署指出，今明2天台中、彰化、雲林、高雄、屏東、澎湖、連江局部有平均風9級以上或陣風11級以上發生機率；蘭嶼、綠島、基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市、苗栗、嘉縣、台南、宜蘭、花蓮、金門局部地區平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。

鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

因應鳳凰颱風來襲 台南已預防性疏散撤離69人

鳳凰颱風襲台 蔥農連日搶收減少農損

注意土石流、積淹水！11縣市豪大雨特報 恐下到明晨

就怕鳳凰颱風大雨讓高雄淹大水 陳其邁視察鼓山抽水站

相關新聞

鳳凰颱風估最快明深夜提前出海 周四海陸警解除

鳳凰颱風逐漸接近，其強度不斷減弱且暴風半徑也有縮小趨勢，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，預估明天清晨暴風圈將觸陸，...

不斷更新／鳳凰颱風逼近！這縣市跟進台東「不放假」 12日停班課看過來

鳳凰颱風持續逼近，中央氣象署於10日下午5時30分發布海警，今（11日）晨也已發布陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，12日上午6時至中午12時，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南、高雄、屏東等縣市的濱海鄉鎮…

嘉義納入陸警範圍 鳳凰颱風最新動態曝光

輕度颱風鳳凰持續接近，根據氣象署最新警報資訊，鳳凰颱風今下午5時30分中心位置在鵝鑾鼻西南方約300公里處，以每小時11...

花蓮馬太鞍溪堤防缺口水淹萬榮鄉 水利署長：確實是我們的疏忽

受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，花蓮馬太鞍溪水位暴漲，導致溪水漫入萬榮鄉社區、道路與農地。水利署長林元鵬坦承，因未掌握...

沒有颱風假！台東縣府宣布了 明天正常上班上課

鳳凰颱風已經減弱為輕度颱風，台東縣政府今天下午宣布，台東縣明天（12日）正常上班上課。

鳳凰颱風來襲金門「關島」 海空交通明天全面停擺

受第26號颱風「鳳凰」外圍環流影響，金門地區海空交通明天全面停擺，民眾戲稱猶如「關島」，金門縣港務處今天傍晚公告，小三通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。