鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

花蓮縣府籲撤離者勿返家 擅入警戒區最高罰25萬

中央社／ 鳳花蓮縣11日電
鳳凰颱風來勢洶洶，水利署在花蓮馬太鞍溪加強堤防作業。記者王思慧／攝影
鳳凰颱風來勢洶洶，水利署在花蓮馬太鞍溪加強堤防作業。記者王思慧／攝影

花蓮縣府表示，颱風鳳凰將登陸，馬太鞍溪洪災區維持紅色警戒，提醒鄉親已撤離非必要勿返家；若擅自進入警戒區者，將依災防法處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

中央氣象署預測，颱風鳳凰預估明天傍晚登陸，花蓮縣政府今天傍晚發布公告，馬太鞍溪潰壩災區目前仍維持紅色警戒狀態，再次提醒已撤離鄉親「非必要勿返家、勿逗留、勿過夜」，以確保人身安全並避免違反撤離相關規定。

花蓮縣政府說明，9月23日堰塞湖潰壩後導致河床抬升、地形劇烈變化，區域水文條件不穩，危害因子日益複雜，整體風險明顯升高；依據農業部林業及自然保育署最新通報，目前馬太鞍溪流域仍為紅色警戒區域。

縣府再次提醒，籲請鄉親確實遵守撤離計畫、落實垂直避難，已疏散撤離民眾若有返家取物等必要情形，應縮短停留時間，並避免夜間過夜，以確保人身安全；同時提醒，擅自進入警戒區者，依災害防救法第30條及第55條規定，將處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

花蓮縣政府強調，鄉親安全第一，務必遵守各項管制措施，配合防災指示，共同守護家園，平安度過颱風影響期。

馬太鞍溪堤防缺口水淹萬榮鄉 水利署長：確實是我們的疏忽

颱風鳳凰襲台 12日國內線航班全數取消

受颱風鳳凰影響 金門12日海空交通停擺

颱風「鳳凰」肆虐釀18死 菲律賓啟動救難與復原工作

影／暴雨猛炸蘇澳...主幹道成「運河」 水淹近一層樓

宜蘭縣蘇澳鎮從昨晚開始下雨，到今天雨勢更加劇烈，鎮公所從中午開始啟動預警性撤離，隨著豪雨不斷，市區幹道中山路水淹近一層樓...

獨／豪雨狂炸 蘇澳測站時雨量、日雨量均創下11月以來最高紀錄

鳳凰颱風持續接近，且強度不斷減弱、暴風圈半徑也略為縮小，但因颱風共伴效應及地形交互作用影響，宜蘭今晚至明天清晨都會有超大...

宜蘭東澳累積雨量破千！鳳凰持續進逼釀全台33人傷 全台撤離6197人

輕颱鳳凰持續朝台海南部接近，雖尚未登陸但颱風外圍環流已帶來驚人雨量，據氣象署統計自昨天0時至今晚8時，宜蘭縣南澳鄉東澳嶺...

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

鳳凰颱風持續接近，其強度不斷減弱、暴風圈半徑也略為縮小，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜指出，颱風往東北東方向移動，預估...

整理包／鳳凰颱風來襲…22縣市宣布了！全台停班課資訊一覽

鳳凰颱風持續逼近，中央氣象署於10日下午5時30分發布海警，今（11日）晨也已發布陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，12日上午6時至中午12時，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南、高雄、屏東等縣市的濱海鄉鎮…

到底有沒颱風假？雲林縣停班課一改再改 市民霧煞煞：真的很皮

雲林縣政府今晚8點28分宣布11月12日停班停課，早在這項正式宣布之前，中央人事行政總處早在約7點40分就宣布雲林停班課...

