花蓮馬太鞍溪堤防缺口水淹萬榮鄉 水利署長：確實是我們的疏忽

聽新聞
聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，花蓮馬太鞍溪水位暴漲，導致溪水漫入萬榮鄉社區、道路與農地。圖／民眾提供
受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，花蓮馬太鞍溪水位暴漲，導致溪水漫入萬榮鄉社區、道路與農地。圖／民眾提供

鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，花蓮馬太鞍溪水位暴漲，導致溪水漫入萬榮鄉社區、道路與農地。水利署長林元鵬坦承，因未掌握實際狀況，導致堤防破口區無防護措施，並強調「確實是我們的疏忽」，目前已緊急封堵破口、搶災防水，避免災情擴大。

林元鵬指出，昨晚至今降雨超過20毫米，馬太鞍溪流量持續偏大，加上9月23日後河道嚴重淤積，造成水勢往左岸沖入社區。該區原未設堤防，僅有高坎與道路作為天然屏障，但隨著河床抬高約5公尺，高度差縮小至僅3、4公尺，洪水一來突破形成破口。他坦言，當初評估地勢較高，不需固置堤防，未料淤積改變地形，「這確實是我們沒有掌握到的實際狀況」。

水利署目前出動20至30部大型機具，利用鋼板、頂塊鋪設基礎，讓怪手能進入河道封堵。林元鵬說，現場泥漿鬆軟、承載力不足，一部怪手曾陷入動彈不得，因此改以鋪鋼板方式進行施工，預計今晚至深夜怪手可抵達第一線，以土砂與頂塊擋水。若水勢漸退，將持續加強防堵，並設置第二道防線，在村莊、學校及鐵路沿線以沙包圍堵。

林元鵬表示，堤防最尾端是主要進水點，封堵後理論上可阻擋水勢，但因水量仍大，將視情況滾動調整，全力搶修，盡力不讓作業拖過一周，將與縣府密切合作，確保社區安全。

不過，地方居民對水利署反應緩慢感到不滿。萬榮鄉明利村長林萬成指出，該破口自7月起多次會勘通報，甚至在中央會議上提醒危險性，但遲遲未見防護措施。昨天再度會勘時仍被保證「絕對安全」，結果數小時後水勢湧入，破口擴大至百公尺以上。

林萬成痛批，「事情都發生了，講再多理由也沒有用」他說，目前已有7、8戶、約20多人撤離至收容所，社區道路與土地被淹，「原本可以預防的事情，如果當初封起來或許就沒事了」。他強調，村民心情沈重，希望中央真正了解地方災情、不要再重蹈覆轍。

受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，花蓮馬太鞍溪水位暴漲，導致溪水漫入萬榮鄉社區、道路與農地。圖／民眾提供
受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，花蓮馬太鞍溪水位暴漲，導致溪水漫入萬榮鄉社區、道路與農地。圖／民眾提供

鳳凰颱風 馬太鞍溪
