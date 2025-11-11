因應鳳凰颱風來襲 台南已預防性疏散撤離69人

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
因應鳳凰颱風來襲，台南已預防性疏散撤離3區6里共69人，此外，目前仍有少數丹娜絲颱風受災戶房屋尚未修繕完成，暫以帆布覆蓋防護，受災戶今也搶時間拉帆布、蓋屋頂，避免二次受災。圖／南市府提供
因應鳳凰颱風來襲，台南已預防性疏散撤離3區6里共69人，此外，目前仍有少數丹娜絲颱風受災戶房屋尚未修繕完成，暫以帆布覆蓋防護，受災戶今也搶時間拉帆布、蓋屋頂，避免二次受災。圖／南市府提供

因應鳳凰颱風來襲，台南市災害應變中心目前已提升為一級開設，台南市長黃偉哲也在下午聽取防颱整備工作進度；根據民政局統計，截至今下午2點，已先行疏散撤離3區6里69人，包含玉井區3人、東山區64人、學甲區1人及左鎮區1人，呼籲民眾應即早完成防颱準備。

民政局指出，受丹娜絲風災受災戶已有9成以上完成修繕或進入復建階段，僅少部分房屋暫以帆布覆蓋防護，其中，北門區部分目前僅剩2戶丹娜絲風災尚未修繕完成，今早媒合廠商也搶時間拉帆布、蓋屋頂，就怕錯過天公作媒的好時機，延誤屋舍修繕完成的時間。

北門區公所說明，2戶尚未完工的受災戶分別為郭姓長者及周姓受災戶，依照目前進度，郭姓長者住家預計本月中旬可修繕完工；另一名低收的周姓受災戶住家則預計12月上旬完工，2人日前都已先依親居住。

此外，台南各區公所目前除已整備至少1處避難收容處所，沿海地區包含北門、將軍、七股、安平、南區、安南等區公所則開設2處避難收容處所，其中，學甲區避難收容處所目前已收容1名民眾，而社會局街友中繼站將照常開放，提供街友沐浴、洗烘衣、物資、避難等服務。

消防局表示，現階段已完成55組衛星電話及9組低軌衛星通訊測試，確保與37區公所及偏遠里辦公室通訊不中斷；針對土石流潛勢及低窪地區，則擇定45處部署點，規畫495名救災人力、103艘船艇及93輛消防車因應。

另外，環保局提到，目前曾文溪出口外海附近有2艘擱淺貨輪尚在施工，已請海事公司加固鋼板及施工平台安全，後續將與交通部航港局合作，持續監測是否出現漏油，即時因應相關作為。

受災戶今也搶時間拉帆布、蓋屋頂，並利用沙包重量穩定帆布。圖／南市府提供
受災戶今也搶時間拉帆布、蓋屋頂，並利用沙包重量穩定帆布。圖／南市府提供

鳳凰颱風 台南
