颱風鳳凰襲台 12日國內線航班全數取消

中央社／ 台北11日電
受到颱風鳳凰影響，明天國內線航班全數取消，國際線方面也有部分航班取消異動，旅客要多加留意。圖／聯合報系資料照
受到颱風鳳凰影響，明天國內線航班全數取消，國際線方面也有部分航班取消異動，旅客要多加留意。圖／聯合報系資料照

受到颱風鳳凰影響，明天國內線航班全數取消，國際線方面也有部分航班取消異動，旅客要多加留意。

根據中央氣象署觀測，颱風鳳凰今天下午的中心位置在北緯20.4度，東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南西方約300公里之處，以每小時10轉14公里速度，向北北東轉東北進行。

受到鳳凰影響，立榮航空今天宣布明天立榮航空國內線航班全部取消；華信航空也表示，明天國內線航班全天取消。

國際線方面，除了華航宣布取消部分航班之外，台灣虎航表示，明天IT-288/IT-289 高雄往返沖繩那霸、IT-262/IT-263 高雄往返岡山、IT-772/IT-773 高雄往返仙台、IT-585/IT-586 高雄往返峴港、IT-285 大阪關西飛往高雄及IT-281 東京成田飛往高雄航班取消。

明天IT-670 高雄飛往濟州、IT-633 濟州飛往台中、IT-268 高雄飛往名古屋航班提前；IT-269 名古屋飛往高雄航班延後。

台灣虎航說，13日IT-284 高雄飛往大阪關西及IT-280 高雄飛往東京成田航班取消。

長榮航空表示，今天航班維持正常，明天受到鳳凰颱風影響，松山機場及桃園機場航班維持正常起降。高雄機場出發航班，除高雄-首爾BR140、高雄-成田BR108、高雄-大阪BR182、高雄-香港BR845維持正常外，成田-高雄BR107將延遲至當地時間下午5時起飛，其他航班則全部取消。

國泰航空指出，明天CX424 香港-高雄、CX448 香港-高雄及CX423 高雄-香港航班取消。13日CX449 高雄-香港航班取消。

鳳凰颱風
