台鐵東部幹線恢復正常行駛 11/12列車資訊晚間公布

台鐵東部幹線鳳林至瑞穗今天中午起預防性停駛，台鐵表示，從下午4時起陸續恢復正常行駛；而深澳線持續預防性停駛，其餘路線正常行駛。明天列車行駛資訊將於晚間公布。

根據中央氣象署觀測，颱風鳳凰今天下午的中心位置在北緯20.4度，東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南西方約300公里之處，以每小時10轉14公里速度，向北北東轉東北進行。

台鐵今天下午發布新聞稿表示，由於光復隧道北口淹水，台鐵東部幹線鳳林至瑞穗間中午起預防性停駛。台鐵說，根據工務單位現場監看回報，光復隧道北口上方淹水情形經水利署完成導流工程，目前淹水情形已解除，鳳林至瑞穗間列車自今天下午4時起恢復正常行駛。

台鐵表示，今天深澳線列車自4913次（瑞芳至八斗子，瑞芳站（上午10時13分開）後預防性停駛；另平溪線公路接駁暫停1日。

台鐵說，其他路線列車維持正常行駛，明天中午12時前列車行駛資訊，將於今天晚間8時30分發布新聞稿對外公布。