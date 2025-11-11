快訊

不斷更新／新竹縣跟進宣布「不放假」！鳳凰颱風來襲 12日停班課一次看

鳳凰颱風估最快明深夜提前出海 周四海陸警解除

鳳凰颱風明晨登陸高雄…是否停班停課？陳其邁：晚上7點才能決定

台鐵東部幹線恢復正常行駛 11/12列車資訊晚間公布

中央社／ 台北11日電

台鐵東部幹線鳳林至瑞穗今天中午起預防性停駛，台鐵表示，從下午4時起陸續恢復正常行駛；而深澳線持續預防性停駛，其餘路線正常行駛。明天列車行駛資訊將於晚間公布。

根據中央氣象署觀測，颱風鳳凰今天下午的中心位置在北緯20.4度，東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南西方約300公里之處，以每小時10轉14公里速度，向北北東轉東北進行。

台鐵今天下午發布新聞稿表示，由於光復隧道北口淹水，台鐵東部幹線鳳林至瑞穗間中午起預防性停駛。台鐵說，根據工務單位現場監看回報，光復隧道北口上方淹水情形經水利署完成導流工程，目前淹水情形已解除，鳳林至瑞穗間列車自今天下午4時起恢復正常行駛。

台鐵表示，今天深澳線列車自4913次（瑞芳至八斗子，瑞芳站（上午10時13分開）後預防性停駛；另平溪線公路接駁暫停1日。

台鐵說，其他路線列車維持正常行駛，明天中午12時前列車行駛資訊，將於今天晚間8時30分發布新聞稿對外公布。

鳳凰颱風
延伸閱讀

光復隧道北口淹水解除 台鐵鳳林-瑞穗間16時起恢復正常行駛

光復隧道北口上方淹水危機解除 鳳林=瑞穗間下午4時起恢復正常行駛

桃園停班課網評價兩極 有人稱善政...通勤族卻怨公車停駛「不早說」

鳳凰颱風逼近 阿里山林鐵預警性停駛、森林遊樂區同步休園

相關新聞

不斷更新／屏東縣宣布停班課！鳳凰撲台12日颱風假資訊一次看

鳳凰颱風持續逼近，中央氣象署於10日下午5時30分發布海警，今（11日）晨也已發布陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，12日上午6時至中午12時，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南、高雄、屏東等縣市的濱海鄉鎮…

鳳凰颱風估最快明深夜提前出海 周四海陸警解除

鳳凰颱風逐漸接近，其強度不斷減弱且暴風半徑也有縮小趨勢，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜表示，預估明天清晨暴風圈將觸陸，...

嘉義納入陸警範圍 鳳凰颱風最新動態曝光

輕度颱風鳳凰持續接近，根據氣象署最新警報資訊，鳳凰颱風今下午5時30分中心位置在鵝鑾鼻西南方約300公里處，以每小時11...

花蓮馬太鞍溪堤防缺口水淹萬榮鄉 水利署長：確實是我們的疏忽

受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，花蓮馬太鞍溪水位暴漲，導致溪水漫入萬榮鄉社區、道路與農地。水利署長林元鵬坦承，因未掌握...

沒有颱風假！台東縣府宣布了 明天正常上班上課

鳳凰颱風已經減弱為輕度颱風，台東縣政府今天下午宣布，台東縣明天（12日）正常上班上課。

輕颱鳳凰來襲 屏東縣政府宣布12日停班停課

依照中央氣象署資訊，輕颱鳳凰暴風圈已接近西南方近海，屏東縣已列入陸上警戒區域，需嚴加戒備；且依據氣象署風力預測資料，並考...

