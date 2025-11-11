注意土石流、積淹水！11縣市豪大雨特報 恐下到明晨

中央氣象署下午16時55分針對11縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到明晨。

氣象署指出，颱風外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨，今（11）日宜蘭縣地區有局部大豪雨或超大豪雨，北海岸、花蓮縣地區、綠島有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區、新北市地區、臺東縣地區、臺北市山區、桃園市山區、屏東縣山區、恆春半島及蘭嶼有局部大雨或豪雨，臺北地區及臺中、南投、高雄山區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

超大豪雨：宜蘭縣。大豪雨：基隆北海岸、花蓮縣、蘭嶼綠島。豪雨：臺北市山區、新北市、桃園市山區、屏東縣山區、恆春半島、臺東縣。大雨：臺北市、臺中市山區、南投縣山區、高雄市山區。影響時間：11日下午至12日晨。