每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

不斷更新／台東縣率先宣布了！鳳凰颱風來勢洶洶 明是否停班課看過來

注意土石流、積淹水！11縣市豪大雨特報 恐下到明晨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
11縣市豪大雨特報，下到明晨。聯合報系資料照片
中央氣象署下午16時55分針對11縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到明晨。

氣象署指出，颱風外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨，今（11）日宜蘭縣地區有局部大豪雨或超大豪雨，北海岸、花蓮縣地區、綠島有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區、新北市地區、臺東縣地區、臺北市山區、桃園市山區、屏東縣山區、恆春半島及蘭嶼有局部大雨或豪雨，臺北地區及臺中、南投、高雄山區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

超大豪雨：宜蘭縣。大豪雨：基隆北海岸、花蓮縣、蘭嶼綠島。豪雨：臺北市山區、新北市、桃園市山區、屏東縣山區、恆春半島、臺東縣。大雨：臺北市、臺中市山區、南投縣山區、高雄市山區。影響時間：11日下午至12日晨。

鳳凰颱風
相關新聞

沒有颱風假！台東縣府宣布了 明天正常上班上課

鳳凰颱風已經減弱為輕度颱風，台東縣政府今天下午宣布，台東縣明天（12日）正常上班上課。

不斷更新／鳳凰來襲…台東縣宣布是否放颱風假！12日全台停班課一覽

鳳凰颱風持續逼近，中央氣象署於10日下午5時30分發布海警，今（11日）晨也已發布陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，12日上午6時至中午12時，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南、高雄、屏東等縣市的濱海鄉鎮…

兩樣情？桃園放颱風假 百貨公司湧人潮、街道店面略顯冷清

鳳凰颱風來襲，桃園今天停班停課，因上午未見強烈風雨，部分民眾感覺「賺到颱風假」，桃園站前商圈百貨公司車潮絡繹不絕，午後甚...

鳳凰颱風明晨登陸高雄…是否停班停課？陳其邁：晚上7點才能決定

鳳凰颱風直撲台灣，高雄市政府今天召開應變會議，市長陳其邁在會後表示，明天是否停班課，要看晚間7時氣象署的最新預報資料。

颱風鳳凰襲台 12日國內線航班全數取消

受到颱風鳳凰影響，明天國內線航班全數取消，國際線方面也有部分航班取消異動，旅客要多加留意

