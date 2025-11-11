受颱風鳳凰影響 金門12日海空交通停擺
颱風鳳凰逼近，金門縣港務處今天公告，小三通客運金門往返廈門、泉州航線明天全天停航；空運部分，立榮航空、華信航空也宣布明天國內線航班全數取消。
中央氣象署今天清晨發布颱風鳳凰陸上警報，預期鳳凰逐漸靠近台灣西南方海域，並轉向東北方向移動，明天傍晚到晚間就會登陸高屏。
金門縣港務處今天下午發布小三通客運停航公告，受颱風鳳凰影響，依金門縣港務處小三通天候影響停航機制辦理，金門水頭至廈門五通、泉州石井航線，明天雙向全天停航，請旅客搭船前預先向船公司確認航班。
此外，金門往返台灣飛機航班，自今天傍晚起開始有航班取消，立榮航空與華信航空今天也都在官網發佈航班資訊，受鳳凰颱風影響，明天國內線航班全數取消。
