鳳凰颱風豪雨又現泥流 台9丁線蘇澳到東澳再度管制「只出不進」

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
公路局宣布，台9丁線蘇澳到東澳下午4時50分起再度只出不進。圖／公路局提供

鳳凰颱風外圍環流雲系帶來間歇性強降雨，蘇花山區下午雨勢又變大，邊坡又現土石泥流，公路局宣布，台9丁線蘇澳到東澳路段，下午4時50分起再度實施「只出不進」的預警性管制，並將加強巡視，視降雨情況公布開放通行時間。

台9丁線蘇澳到東澳路段今天上午10時50分起分就因大雨實施只出不進管制，一直到下午2時20分，因為雨勢減弱而解除，但傍晚再度預警封路。

公路局東區養護工程分局表示，今天下午東澳嶺雨量站24小時累積雨量達626.5毫米，最大時雨量達53.5毫米，目前雨勢持續變大，部分邊坡出現土石泥流，致災風險提高，決定下午4時50分起，台9丁線蘇澳至東澳路段再度「只出不進」，並由開口契約廠商進駐機械，啟動加強對巡。

公路局提醒，強降雨期間，山區公路易發生坍方、落石，路況不易掌握，非必要請避免進入山區道路，並注意氣象資訊及道路風險訊息。

鳳凰颱風
沒有颱風假！台東縣府宣布了 明天正常上班上課

鳳凰颱風已經減弱為輕度颱風，台東縣政府今天下午宣布，台東縣明天（12日）正常上班上課。

不斷更新／鳳凰來襲…台東縣宣布是否放颱風假！12日全台停班課一覽

鳳凰颱風持續逼近，中央氣象署於10日下午5時30分發布海警，今（11日）晨也已發布陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，12日上午6時至中午12時，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南、高雄、屏東等縣市的濱海鄉鎮…

注意土石流、積淹水！11縣市豪大雨特報 恐下到明晨

中央氣象署下午16時55分針對11縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到明晨。

兩樣情？桃園放颱風假 百貨公司湧人潮、街道店面略顯冷清

鳳凰颱風來襲，桃園今天停班停課，因上午未見強烈風雨，部分民眾感覺「賺到颱風假」，桃園站前商圈百貨公司車潮絡繹不絕，午後甚...

鳳凰颱風明晨登陸高雄…是否停班停課？陳其邁：晚上7點才能決定

鳳凰颱風直撲台灣，高雄市政府今天召開應變會議，市長陳其邁在會後表示，明天是否停班課，要看晚間7時氣象署的最新預報資料。

颱風鳳凰襲台 12日國內線航班全數取消

受到颱風鳳凰影響，明天國內線航班全數取消，國際線方面也有部分航班取消異動，旅客要多加留意

