鳳凰颱風豪雨又現泥流 台9丁線蘇澳到東澳再度管制「只出不進」

鳳凰颱風外圍環流雲系帶來間歇性強降雨，蘇花山區下午雨勢又變大，邊坡又現土石泥流，公路局宣布，台9丁線蘇澳到東澳路段，下午4時50分起再度實施「只出不進」的預警性管制，並將加強巡視，視降雨情況公布開放通行時間。

台9丁線蘇澳到東澳路段今天上午10時50分起分就因大雨實施只出不進管制，一直到下午2時20分，因為雨勢減弱而解除，但傍晚再度預警封路。

公路局東區養護工程分局表示，今天下午東澳嶺雨量站24小時累積雨量達626.5毫米，最大時雨量達53.5毫米，目前雨勢持續變大，部分邊坡出現土石泥流，致災風險提高，決定下午4時50分起，台9丁線蘇澳至東澳路段再度「只出不進」，並由開口契約廠商進駐機械，啟動加強對巡。

公路局提醒，強降雨期間，山區公路易發生坍方、落石，路況不易掌握，非必要請避免進入山區道路，並注意氣象資訊及道路風險訊息。