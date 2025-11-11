鳳凰颱風可能夾帶大雨 高雄山區總雨量上看400毫米

颱風鳳凰雖已減弱為輕度颱風，不過其帶來的雨勢仍不能忽視，氣象署雨量預估高雄市山區總雨量可能達到200到400毫米，平地也將有100到200毫米，因此今天已展開排水疏浚，更排空市內多座滯洪池，以免雨勢造成積淹水情況，呼籲民眾做好防颱應變。

高雄市水利局表示，為防範鳳凰可能帶來的強降雨，曾多次積淹水的仁武區，上午水利局已派員針對曹公新圳辦理重點清疏作業，疏範圍包含鳥松區夢裡橋至仁勇橋段以及仁雄橋至澄觀橋段，針對渠內淤泥、雜草及漂流物進行清除，以提前強化排水系統通洪能力，降低淹水風險。

由於鳳凰預估路徑仍朝向南台灣前進，也可能登陸高屏一帶，颱風經過之處可能降下大雨，高雄市府已成立應變中心一級開設，預計今晚入夜後隨著颱風逼近，雨勢和風勢都可能繼續加強。

水利局已針對市內26座滯洪池將池內積水排乾，若颱風來襲期間降下大雨，可以容納洪水，總滯洪量預估可達近500萬立方公尺，同時在市內易積淹水地區設置93處固定式抽水站285台抽水機，及調動133台移動式抽水機，將視雨勢情況調度。