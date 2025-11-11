快訊

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

不斷更新／台東縣率先宣布了！鳳凰颱風來勢洶洶 明是否停班課看過來

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳凰颱風可能夾帶大雨 高雄山區總雨量上看400毫米

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市府水利局針對大排水溝疏浚，確保颱風鳳凰來襲期間雨勢不會造成沿線溢淹。圖／高雄市水利局提供
高雄市府水利局針對大排水溝疏浚，確保颱風鳳凰來襲期間雨勢不會造成沿線溢淹。圖／高雄市水利局提供

颱風鳳凰雖已減弱為輕度颱風，不過其帶來的雨勢仍不能忽視，氣象署雨量預估高雄市山區總雨量可能達到200到400毫米，平地也將有100到200毫米，因此今天已展開排水疏浚，更排空市內多座滯洪池，以免雨勢造成積淹水情況，呼籲民眾做好防颱應變。

高雄市水利局表示，為防範鳳凰可能帶來的強降雨，曾多次積淹水的仁武區，上午水利局已派員針對曹公新圳辦理重點清疏作業，疏範圍包含鳥松區夢裡橋至仁勇橋段以及仁雄橋至澄觀橋段，針對渠內淤泥、雜草及漂流物進行清除，以提前強化排水系統通洪能力，降低淹水風險。

由於鳳凰預估路徑仍朝向南台灣前進，也可能登陸高屏一帶，颱風經過之處可能降下大雨，高雄市府已成立應變中心一級開設，預計今晚入夜後隨著颱風逼近，雨勢和風勢都可能繼續加強。

水利局已針對市內26座滯洪池將池內積水排乾，若颱風來襲期間降下大雨，可以容納洪水，總滯洪量預估可達近500萬立方公尺，同時在市內易積淹水地區設置93處固定式抽水站285台抽水機，及調動133台移動式抽水機，將視雨勢情況調度。

鳳凰颱風 高雄市 雨量
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

不斷更新／鳳凰來襲！10縣市達停班課標準 12日全台颱風假資訊一覽

颱風「鳳凰」肆虐釀18死 菲律賓啟動救難與復原工作

颱風鳳凰來襲 竹縣尖石司馬庫斯部落暫停開放

颱風鳳凰陸上警報 台東市備妥6千沙包供領取

相關新聞

花蓮馬太鞍溪堤防缺口水淹萬榮鄉 水利署長：確實是我們的疏忽

受鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，花蓮馬太鞍溪水位暴漲，導致溪水漫入萬榮鄉社區、道路與農地。水利署長林元鵬坦承，因未掌握...

沒有颱風假！台東縣府宣布了 明天正常上班上課

鳳凰颱風已經減弱為輕度颱風，台東縣政府今天下午宣布，台東縣明天（12日）正常上班上課。

不斷更新／鳳凰來襲…台東縣宣布是否放颱風假！12日全台停班課一覽

鳳凰颱風持續逼近，中央氣象署於10日下午5時30分發布海警，今（11日）晨也已發布陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，12日上午6時至中午12時，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南、高雄、屏東等縣市的濱海鄉鎮…

注意土石流、積淹水！11縣市豪大雨特報 恐下到明晨

中央氣象署下午16時55分針對11縣市發布豪雨及大雨特報，恐一路下到明晨。

兩樣情？桃園放颱風假 百貨公司湧人潮、街道店面略顯冷清

鳳凰颱風來襲，桃園今天停班停課，因上午未見強烈風雨，部分民眾感覺「賺到颱風假」，桃園站前商圈百貨公司車潮絡繹不絕，午後甚...

颱風鳳凰襲台 12日國內線航班全數取消

受到颱風鳳凰影響，明天國內線航班全數取消，國際線方面也有部分航班取消異動，旅客要多加留意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。