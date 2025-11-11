雙向交通中斷！鳳凰颱風豪雨沖斷馬太鞍溪便道 花蓮警籲改道

受鳳凰颱風及東北季風共伴效應影響，馬太鞍溪水位暴漲，公路局東區養護工程分局今天觀測發現，馬太鞍溪北向便道部分遭沖毀、南向車道路面則被淹沒，雙向交通全面中斷。花蓮縣警局表示，請用路人改走台9線、台11線與台30線，193縣道則禁行21噸以上大貨車與大客車。

縣警局指出，為維持南北向交通順暢，花蓮往台東方向，建議改行台9線或台11線；花蓮往瑞穗、玉里、富里方向，可採台9線走台11線、台30線，再接回台9線路線通行。總重21噸以上大貨車及甲、乙類大客車，禁止行駛縣道193線，請依替代路線改道，以確保安全與道路承載能力。

縣警局表示，由於台9線馬太鞍溪便橋雙向封閉，雖然縣道193線是目前可通行最短替代路徑，為避免車流過度集中造成壅塞，警方將於縣道193線瓶頸路段加強交通疏導，並派遣警力於重點路口協助指揮交通，請用路人聽從交警指揮。

縣警局呼籲，風災期間民眾出行前留意即時路況資訊，妥善規畫行程，以確保行車安全與交通順暢。