每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

不斷更新／台東縣率先宣布了！鳳凰颱風來勢洶洶 明是否停班課看過來

鳳凰颱風明晨登陸高雄…是否停班停課？陳其邁：晚上7點才能決定

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（中）表示，今晚7點再評估明天是否停班課。記者林保光／攝影
鳳凰颱風直撲台灣，高雄市政府今天召開應變會議，市長陳其邁在會後表示，明天是否停班課，要看晚間7時氣象署的最新預報資料。

陳其邁表示，目前颱風中心在鵝鑾鼻的西南方約350公里左右，預計明天早上6點暴風圈會觸及陸地，風力影響最強的時間，從明天早上6點到下午6點。

他說，以目前氣象署資料，還沒辦法非常有信心判斷到底是不是達到停班課標準，要等到晚上7點才能夠決定。

陳其邁表示，要特別提醒市民注意，在低窪濱海地區因入夜後有長浪，避免在濱海地區各項活動，也會請警方嚴格執法。

在雨量的影響部分，陳其邁說，在山區大概是200毫米到400毫米左右。他今天下午與山區區長做視訊會議，特別提醒注意土土石流警戒，如果出現黃色警戒發布，必須採取預防性撤離；包括孕婦和慢性病患等，累計達到62人，將隨時留意撤離。

陳其邁表示，鳳凰颱風雖然從中度颱風轉為輕度，不能掉以輕心，颱風的中心點登陸，如果是在高雄的北邊，對濱海地區影響較大；如果在高雄的南邊屏東登陸，對高雄影響比較小，請民眾需隨時留意颱風的動態，做好防颱措施。

鳳凰颱風 陳其邁 高雄市 停班停課
×

