卓揆：督導地方落實執行疏散撤離 即時啟動水、電、通訊備援機制

關心鳳凰颱風動態及防颱整備情形，行政院長卓榮泰11日陪同賴清德總統視導中央災害應變中心第三次工作會報，聽取各功能分組報告，並與新北市、花蓮縣及宜蘭縣等地方政府視訊連線，瞭解地方應變整備及災防需求。卓榮泰請花蓮縣政府確實執行馬太鞍溪堰塞湖下游三鄉鎮警戒區民眾疏散撤離工作，並請各相關單位務必備妥預置的抽水機、搶修人力及備援通訊設備，希望所有救災人員及水、電、通訊搶修單位，在執行救災搶救工作時，務必具備完善防護措施及後勤資源，一切以人員安全為第一。

賴總統、卓榮泰抵達中央災害應變中心後，首先聽取情資研判組、災情監控、搜索救援及支援調度組、農林漁牧組、水電維生組、交通工程組、疏散撤離組、收容安置組等功能分組報告，並與新北市侯友宜市長、花蓮縣徐榛蔚縣長、宜蘭縣林茂盛代理縣長視訊連線。

針對花蓮縣縣長徐榛蔚請求中央支援事項，卓榮泰回應表示，依照花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例，行政院將編定特別預算，並於本周四（11月13日）行政院會通過，接續送請立法院審議，俟三讀通過後，即可依序對地方復建、產業振興、災民生活做全盤協助。至於鐵公路及馬太鞍溪底便道部分，目前光復鄉至萬榮鄉部分路段，出現溪水溢流狀況，他已要求交通部於本次風災風險降低之後，即刻進行搶修工作，以保持交通順暢。另針對馬太鞍溪北岸約有500公尺未有堤防防護，他也責成經濟部水利署就整體工程進行全面檢討，務必讓馬太鞍溪北岸及南岸皆有堤防防護功能。

隨後，卓榮泰指出，雲嘉南地區在丹娜絲颱風及七二八豪雨過後的復原工作仍在進行，花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原重建工作也正在開始。為應此次颱風來襲，10日上午7時已針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖下游光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉等三鄉鎮警戒區發布紅色警戒，並啟動民眾撤離疏散，請內政部、農業部、國防部及衛生福利部共同督導，協助花蓮縣政府確實執行疏散撤離工作，並請花蓮縣政府指派當地警察結合村里長，加強嚴密巡查，嚴格要求採取疏散撤離、收容安置或依親民眾，不得於警戒發布期間返回住處或在外遊蕩，同時採取垂直避難民眾亦不得停留在一樓，以避免人員傷亡。

卓榮泰表示，昨日高雄甲仙發生淺層地震，加上臺灣北部及東部地區因東北季風降雨，致使發生零星邊坡崩塌，請農業部嚴密監控土石流及大規模崩塌地區，針對近期已調降或新增之土石流警戒基準值區域，督導地方政府儘早啟動預防性疏散撤離措施。另請內政部督導地方政府，針對轄內曾發生土砂石災害或土壤水分飽和的邊坡區域，落實降雨監控。

卓榮泰也責成交通部嚴防強風對高架橋梁、高速公路、道路及鐵路運行的影響，尤其針對強降雨所致道路坍方，以及落石造成的交通阻斷，一旦具有風險，必須立刻啟動預防性封閉，以策安全，並即時公布替代運輸方案。至於搶修機具、人力，亦應妥善準備，俟風險降低後，立即進場搶修，以儘速恢復交通輸運。

此外，卓榮泰請內政部督導各地方政府應變中心，儘早針對高災害潛勢區域劃定警戒區域，並向民眾宣導不可至海邊觀浪或前往山區，以確保自身安全。另為維持維生系統正常運作，卓榮泰指示經濟部、台電公司、台水公司隨時備妥預置的抽水機、搶修人力，同時也請國家通訊傳播委員會協同電信業者備妥備援通訊設備，一旦發生停水、停電，通訊中斷等情形，務必啟動各種必要措施，包括通訊「災難漫遊」機制，以保持通訊暢通。

最後，為防堵非洲豬瘟疫情再度擴散，卓榮泰請環境部針對臺中廚餘掩埋場、周遭環境、圍籬安全、地下水滲水及水質情況等，務必進行全面監控，並要求臺中市政府環保單位隨時配合，在第一線進行有效監控，並備妥緊急應變措施，及時應處各種情況。