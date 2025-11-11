鳳凰颱風強度稍減 若登陸台灣將是史上第2個11月颱

根據中央氣象署觀測，颱風鳳凰強度稍微減弱，目前近中心最大風速為每秒28公尺，預估未來有強度持續減弱且暴風圈縮小趨勢；若登陸台灣，將是史上第2個在11月登陸的颱風。

根據氣象署觀測，颱風鳳凰今天下午2時的中心位置在北緯20.3度，東經118.3 度，即在鵝鑾鼻的西南方約320公里之處，以每小時10轉14公里速度，向北北東轉東北進行。

氣象署說，根據最新資料顯示，颱風鳳凰過去3小時強度略為減弱，中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東轉東北移動，暴風圈正逐漸進入台灣西南方近海，對台南、高雄、屏東、台東、恆春半島將構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

預報員朱美霖在記者會上說，颱風鳳凰過去已經往東北轉向，強度有減弱，但7級暴風半徑仍維持220公里，未來路徑會持續往東北前進，接近台灣西南方近海，北上過程中強度仍有減弱或暴風圈縮小趨勢。

朱美霖指出，預估颱風鳳凰明天傍晚到明天晚間，會接近西南沿海，從屏東、高雄一帶登陸；預計13日清晨從台東出海，且受到地形破壞，登陸後預期會快速減弱為熱帶性低氣壓，隨著持續往東北移動，將會變性為溫帶氣旋。

根據氣象署觀測，自11月10日凌晨0時至11日下午2時，出現較大累積雨量為宜蘭縣東澳嶺724毫米，台東縣牛頭山400毫米，新北市大粗坑369毫米，花蓮縣秀林321.5毫米，台北市擎天崗321毫米，基隆市基隆242.5毫米，屏東縣檳榔234.5毫米；較大陣風區域為蘭嶼12級，彭佳嶼11級，恆春、東吉島、新屋10級。

朱美霖說，迎風面降雨到晚間會有減緩跡象，明天白天東部雨勢會更進一步減少，中南部雨勢則要視颱風鳳凰接近程度而定，可能會有短延時強降雨；明天晚間基隆北海岸、北部地區仍有明顯雨勢外，其他地區則明顯減緩。

此外，朱美霖指出，東北風偏強，沿海空曠地區有9到11級強陣風；隨著颱風鳳凰接近，明天中南部也要留意近中心有較強風勢出現。

朱美霖表示，過去在11月及12月登陸台灣的颱風較為少見，只有2個，分別是1967年11月登陸的颱風吉達，以及2004年12月登陸的颱風南瑪都；但後續還要視颱風鳳凰接近台灣過程中的強度而定。

氣象署今天也與台灣大學及漢翔公司合作，執行「颱風飛機投落送觀測」任務。此次觀測歷時約3小時，過程中所取得的資料，即時回傳氣象署，並立即應用於颱風預報作業，對研判颱風的暴風範圍與環流結構有重要助益。