鳳凰颱風豪雨致泥石流淹進村落 徐榛蔚向總統提馬太鞍溪災後3建言

花蓮縣災害應變中心今天召開鳳凰颱風第二次整備會議，並與總統賴清德及中央各部會連線會議。花蓮縣長徐榛蔚報告即時災情，包括馬太鞍溪再次發生泥石流漫出社區、公路，鐵路也受阻等，建請中央災後立即疏濬、搶通鐵公路等交通，以及北岸堤防向上延伸至上游社區。

徐榛蔚指出，雖然水利署持續於馬太鞍溪疏𣿰，但因堰塞湖的水流挾帶土泥沖毀便道，也將原已疏濬的深溝溪床再次填滿；特別向總統提出建議，災後需即時加速疏𣿰，以維護鄉親安全。

另外，馬太鞍溪北岸（鳳林鎮、萬榮鄉）破口，讓泥水沿著產業道路流入社區、排水溝、社區道路、台9線及三和秧苗場，除請水利署即刻阻斷泥水再流入社區，也請對於未來馬太鞍溪整治規畫，再向上游延伸興建堤坊，以提升社區防洪標準。

賴清德於視訊會議中表示，花蓮縣地震頻繁，每次颱風也造成嚴重災情，允諾中央一定會協助花蓮縣政府因應各種災變，照顧花蓮鄉親。中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳則說，謝謝花蓮在海上陸上颱風警報發生前就與各鄉鎮做好收容安置。

會議中，徐榛蔚指示各局處、各鄉鎮市公所及相關單位嚴防戒備，加強留意沿海低窪地區應慎防海水倒灌及積（淹）水，做好防災準備，針對預警性封閉道路，禁止人車進入確保鄉親安全。提醒鄉親避免從事河域、海邊觀浪及水上活動，也切勿前往山區，必要時也請鄉親務必配合撤離工作，做好防颱措施。

花蓮縣政府表示，因應颱風相關最新資訊，即時於縣府災害專區（https://www.hl.gov.tw/kra/）、花蓮縣政府官方LINE（@qpd0523w）、縣府臉書及縣長徐榛蔚臉書公告，請民眾隨時留意掌握最新道路封閉及相關運輸等資訊。