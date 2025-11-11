快訊

鳳凰颱風估明晚高雄屏東登陸 周四清晨恐成熱低壓台東出海

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
輕度颱風鳳凰下午14時在鵝鑾鼻的西南方約320公里處。圖／擷取自中央氣象署網站
輕度颱風鳳凰下午14時在鵝鑾鼻的西南方約320公里處。圖／擷取自中央氣象署網站

中央氣象署預報中心資深預報員朱美霖下午指出，鳳凰颱風開始往東北轉向，往台灣方向前進，接近西南方近海，強度有持續減弱且暴風圈也有縮小趨勢，但對近海及陸地威脅仍不容忽視。預估明天傍晚到晚間從高雄、屏東登陸，持續往東北方向移動，周四清晨從台東出海，預估以輕度颱風強度接近台灣，一登陸到出海即快速減弱為熱帶性低氣壓，再進一步減為溫帶氣旋，屆時同步解除海上陸上颱風警報。但周四清晨前要注意風、雨和浪。

氣象署指出，輕度颱風鳳凰下午14時在鵝鑾鼻的西南方約320公里之處，以每小時10轉14公里速度，向北北東轉東北進行。過去3小時強度略為減弱，暴風圈正逐漸進入台灣西南方近海，對台南、高雄、屏東、台東、恆春半島將構成威脅，預計颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

朱美霖指出，在共伴效應影響之下，今天北部、東半部持續有明顯的雨勢出現，大台北、東半部大雨或豪雨；宜蘭超大豪雨。但隨颱風逐漸北上，整體東北季風位置會往西偏移，強降雨部分在北、宜、花和東南部這一帶，晚上之後雨勢會較為減緩。

朱美霖表示，自今天0時至14時累積雨量：宜蘭縣達464毫米、新北市180毫米、花蓮縣183毫米及綠島155.5毫米等。今天晚間起迎風面雨勢會減小，但隨颱風接近，中南部雨量會逐漸增加。

氣象署持續發布豪雨特報，宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣地區、花蓮縣地區、綠島有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區、新北市地區、臺東縣地區、台北市山區、桃園市山區、屏東縣山區、恆春半島及蘭嶼有局部大雨或豪雨，台北地區及台中、南投、高雄山區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。超大豪雨地區：宜蘭縣。大豪雨地區：花蓮縣、台東縣。

未來24小時累積雨量預測，朱美霖表示，今天晚間起迎風面雨勢會減小，但雨量持續累積。明天白天東部雨勢進一步減小，中南部則視颱風接近程度而定，如果比較接近西南部沿海，會帶來比較明顯雨勢，但時間比較短暫，也會伴隨短延時強降雨。隨著颱風登陸從明晚8時到後天清晨8時，轉偏北風環境之下，基隆、北海岸和北部地區會有明顯雨勢，其他各地降雨則明顯減緩。

朱美霖也說，過去冷季有颱風登陸情況較少見，根據1958年至2024年間統計，僅1967年11月吉達颱風及2004年12月南瑪都颱風在11、12月登陸，67年間只有2個。

