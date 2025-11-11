鳳凰颱風來襲 福山植物園12日預警性休園
中央氣象署已發布颱風鳳凰海上及陸上警報。農業部林業試驗所今天下午宣布，福山植物園明天預警性休園。
林試所發布新聞稿，颱風影響，宜蘭地區納入超大豪雨警戒範圍，為保障入園遊客安全並整備設施環境，福山植物園於12日實施預警性休園，遊客請勿前往。
林試所說，已核准入園的遊客，可於1個月內，任選一個星期三，憑原申請編號入園，不需另外申請。如有其他入園疑問，洽福山研究中心03-9228900#1，路況疑問洽公路局頭城段03-9882058。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言