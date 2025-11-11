鳳凰颱風來襲 福山植物園12日預警性休園

中央氣象署已發布颱風鳳凰海上及陸上警報。農業部林業試驗所今天下午宣布，福山植物園明天預警性休園。

林試所發布新聞稿，颱風影響，宜蘭地區納入超大豪雨警戒範圍，為保障入園遊客安全並整備設施環境，福山植物園於12日實施預警性休園，遊客請勿前往。

林試所說，已核准入園的遊客，可於1個月內，任選一個星期三，憑原申請編號入園，不需另外申請。如有其他入園疑問，洽福山研究中心03-9228900#1，路況疑問洽公路局頭城段03-9882058。