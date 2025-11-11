影／鳳凰颱風將侵襲南台灣 民眾防颱戒備

颱風鳳凰逼近，高雄市災害應變中心今天啟動一級開設，高雄市長陳其邁特地主持工作會議，要求各單位超前部署做好防颱準備，落實防護，今天上午在高雄西子灣還看不到風浪，不過港口內已經有多艘軍艦以及海巡艦艇進港避颱，在港邊的遊艇也進行纜繩加固作業，船長與水手仔細固定船隻避免被風浪侵襲，依中央氣象署颱風警報顯示，鳳凰颱風暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，對高雄、屏東及恆春半島將構成威脅。陸上警戒範圍包括高雄、屏東、恆春半島，提醒民眾應嚴加戒備。

高市工務局長楊欽富強調，已於上週全面通知全市5583棟公寓大廈管理組織，以及公寓大廈管理業者，做好防颱準備，應立即落實巡檢大樓周邊設施，並加強門窗、戶外設備及公共設施加固，避免颱風期間造成危害。同時透過通訊軟體再度提醒管委會提前備妥沙包、防水閘門，並完成防洪設施測試，避免淹水造成財物損失。