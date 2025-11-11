聽新聞
鳳凰颱風逼近！氣象專家：明晨登陸高屏 風影響大於雨
鳳凰颱風直撲台灣而來，氣象專家高雄大學教授吳明淏今天下午在高雄市政府颱風應變會議，表示鳳凰颱風暴風圈可能明天清晨5時，從高雄或屏東登陸，且「風會比雨的影響來的大」。
高雄市政府今天上午對鳳凰颱風「一級開設」，市長陳其邁下午2時主持第一次應變會議。
吳明淏表示，鳳凰颱風暴風圈風力有機會調升，在高雄的雨量基本上不會累積太多；約明天清晨接觸高雄陸地後，到晚間颱風中心在高雄或屏東登陸，預計13日清晨4時30分脫離高雄陸地。
吳明淏說，如果按照去年山陀兒颱風的經驗，還是很有可能在登陸途中還沒有出台灣，就變成熱帶低氣壓，提前解除颱風警報。
