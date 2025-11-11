快訊

黃明志堅稱無辜！大馬警方調查揭與謝侑芯有「超越友誼」親密關係

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

風雨真比平地大！北市颱風假分區放 里長贊成...曝上個月陽明山「太恐怖」

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳凰颱風恐屏東登陸 墾丁、雙流森林園區今起封閉

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
林業保育署屏東分署發布公告，轄內各森林遊樂區及自然步道今日起預警性休園，開放日期另行公告。圖／屏東分署提供
林業保育署屏東分署發布公告，轄內各森林遊樂區及自然步道今日起預警性休園，開放日期另行公告。圖／屏東分署提供

鳳凰颱風預計明天接觸台灣陸地，林業保育署屏東分署發布公告，轄內各森林遊樂區及自然步道今日起預警性休園，開放日期另行公告，一旦發布陸上颱風警報，警戒區域則配合立即休園。林後四林平地森林園區則配合屏東縣政府停班課資訊決定是否休園。

編輯推薦

考量強風及降雨恐影響遊客安全，林業保育署屏東分署所轄育樂場域，浸水營西段及北大武山國家步道已於10日暫停開放；藤枝國家森林遊樂區、筏灣泰武步道則受之前雨勢影響，仍維持暫停開放。

雙流、墾丁國家森林遊樂區，及雙溪、靈山、六義山、尾寮山、浸水營前段、里龍山、石門山、高士佛等高屏地區自然步道，今日起預警性關閉，後續將視颱風過後影響程度，適時恢復開放，也請遊客暫時避免入山。

鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 6平台吸千人24小時報現況

今晚垃圾別拿出來...鳳凰颱風來襲 北市12里晚間停收垃圾

影／鳳凰颱風來襲 賴清德視察中央災害應變中心

鳳凰颱風漸轉東北 氣象署：持續減弱且暴風圈縮小

相關新聞

鳳凰颱風強度稍減 若登陸台灣將是史上第2個11月颱

根據中央氣象署觀測，颱風鳳凰強度稍微減弱，目前近中心最大風速為每秒28公尺，預估未來有強度持續減弱且暴風圈縮小趨勢；若登...

鳳凰颱風估明晚高雄屏東登陸 周四清晨恐成熱低壓台東出海

中央氣象署預報中心資深預報員朱美霖下午指出，鳳凰颱風開始往東北轉向，往台灣方向前進，接近西南方近海，強度有持續減弱且暴風...

鳳凰颱風明晨登陸高雄…是否停班停課？陳其邁：晚上7點才能決定

鳳凰颱風直撲台灣，高雄市政府今天召開應變會議，市長陳其邁在會後表示，明天是否停班課，要看晚間7時氣象署的最新預報資料。

卓揆：督導地方落實執行疏散撤離 即時啟動水、電、通訊備援機制

關心鳳凰颱風動態及防颱整備情形，行政院長卓榮泰11日陪同賴清德總統視導中央災害應變中心第三次工作會報，聽取各功能分組報告...

鳳凰颱風豪雨致泥石流淹進村落 徐榛蔚向總統提馬太鞍溪災後3建言

花蓮縣災害應變中心今天召開鳳凰颱風第二次整備會議，並與總統賴清德及中央各部會連線會議。花蓮縣長徐榛蔚報告即時災情，包括馬...

不斷更新／鳳凰來襲！9縣市明颱風假達標 12日全台停班課一覽

鳳凰颱風持續逼近，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，12到13日最靠近、並且有機會從台灣西南部沿海登陸，從台東出海。根據中央氣象署最新風雨預測，明天凌晨0時至下午2時，包括新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、連江縣、澎湖縣、台東縣，共9縣市達到停班停課標準，有可能放颱風假。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。