鳳凰颱風恐屏東登陸 墾丁、雙流森林園區今起封閉
鳳凰颱風預計明天接觸台灣陸地，林業保育署屏東分署發布公告，轄內各森林遊樂區及自然步道今日起預警性休園，開放日期另行公告，一旦發布陸上颱風警報，警戒區域則配合立即休園。林後四林平地森林園區則配合屏東縣政府停班課資訊決定是否休園。
考量強風及降雨恐影響遊客安全，林業保育署屏東分署所轄育樂場域，浸水營西段及北大武山國家步道已於10日暫停開放；藤枝國家森林遊樂區、筏灣泰武步道則受之前雨勢影響，仍維持暫停開放。
雙流、墾丁國家森林遊樂區，及雙溪、靈山、六義山、尾寮山、浸水營前段、里龍山、石門山、高士佛等高屏地區自然步道，今日起預警性關閉，後續將視颱風過後影響程度，適時恢復開放，也請遊客暫時避免入山。
