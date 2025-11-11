颱風鳳凰接近 台電新營區處啟動特別巡檢戒備

颱風鳳凰接近，由於7月的颱風丹娜絲曾重創台南電力設備，台電新營區管理處不敢大意，針對電力線路沿線樹木進行巡查修剪，並加強鹽害地區變電所及線路礙子清洗，全力戒備。

台電新營區處處長黃啓通今天告訴中央社記者，因應颱風鳳凰來襲辦理線路特別巡視，以及對過密、過高、偏重一側或電力線路沿線樹木進行防颱修剪，也針對轄內鹽害地區的變電所及線路加強礙子清洗作業。

黃啓通表示，民眾如發現電線掉落與外露，應立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，以避免觸電，颱風期間若發生停電事故，民眾可下載「台灣電力APP」通報查詢，若不便使用網路，可使用1911客服專線或新營區處停電通報電話06-6335481。

黃啓通說，台電新營區處已盤點相關搶修人力、車輛機具、物料及通訊設備等整備工作，全力待命戒備，針對颱風造成停電事故，將積極搶修儘快復電，復電程序以大眾運輸、自來水、醫療及重要民生（含電廠周邊）等關鍵設施，然後一般用戶順序，若遇到停電狀況盼民眾多加體諒。