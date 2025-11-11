颱風鳳凰陸上警報 台東市備妥6千沙包供領取

中央氣象署發布豪雨特報，颱風外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨，台東縣台東市公所表示，災害應變中心2級開設，備妥6000袋沙包並編號方便民眾領取。

市公所今天發布新聞稿表示，中央氣象署今天上午發布颱風鳳凰陸上颱風警報，預計從高雄、屏東登入，台東雖未列入首波警戒範圍，但仍須留意颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，可能帶來的強風和豪雨。

市公所表示，台東縣鳳凰颱風災害應變中心已在上午調升為2級開設，市公所也同步開設2級災害應變中心，嚴陣以待各項防颱工作。

台東市長陳銘風今天上午主持台東市災前整備會議，聽取各單位防颱準備情形與應變措施報告，並要求市公所團隊務必以最壞的情況作準備、最好的態度來應對，確保各項防災工作周全到位。

陳銘風也前往清潔隊視察民眾領取沙包情形，陳銘風說，雖然目前市區風雨趨緩，但不敢掉以輕心，依然全力防颱，這次除備妥6000袋沙包，並製作號碼牌讓民眾有序領取外，也透過各里長協助分配增加效率。

針對防颱措施，陳銘風說，已完成巡查廣告招牌、看板、工地施工機具及懸吊物等固定作業；啟動收容所並整備物資；大型機具進駐公所隨時待命；加強宣導土石流潛勢區及保全戶的防災措施，如發布黃色警戒將進行預防性撤離，並增設飯店作為備用收容點。

市公所說明，團隊全力在颱風影響前完成各項防範，以降低災害風險、保障市民安全。目前市公所災害應變中心已全天候輪班，提醒市民，如果有災情可撥打台東市災害應變中心專線。