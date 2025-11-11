聽新聞
0:00 / 0:00
北市陽明山區停班停課 居民冒風雨外出採買
颱風鳳凰逼近，氣象署預估周三（12日）前影響最顯著，昨天發布海警，今天清晨5：30發布陸上颱風警報，包括台北市士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、菁山里、平等里、溪山里、翠山里及北投區湖田里、湖山里、大屯里、泉源里，新北市瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區及烏來區，桃園市、花蓮縣、宜蘭縣11日均停止上班、停止上課。
位於陽明山上的文化大學表示，受颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴效應影響，北市府宣布部分行政里11日停班停課，文大陽明山校區也屬於停班停課區域，考量教學一致性，日間學制所有校區課程同步停課。上午山仔后街道上陣陣風雨，仍有居民冒著風雨出門採買。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言