黃明志堅稱無辜！大馬警方調查揭與謝侑芯有「超越友誼」親密關係

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

風雨真比平地大！北市颱風假分區放 里長贊成...曝上個月陽明山「太恐怖」

鳳凰颱風漸轉東北 氣象署：持續減弱且暴風圈縮小

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
輕度颱風鳳凰下午14時在鵝鑾鼻的西南方約320公里處。圖／擷取自中央氣象署網站
輕度颱風鳳凰下午14時在鵝鑾鼻的西南方約320公里處。圖／擷取自中央氣象署網站

中央氣象署指出，輕度颱風鳳凰下午14時在鵝鑾鼻的西南方約320公里之處，以每小時10轉14公里速度，向北北東轉東北進行。過去3小時強度略為減弱，中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東轉東北移動，暴風圈正逐漸進入台灣西南方近海，對台南、高雄、屏東、台東、恆春半島將構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

陸上警戒：台南、高雄、屏東、臺東、恆春半島應嚴加戒備。降雨警戒：宜蘭縣。海上警戒：台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

鳳凰颱風
