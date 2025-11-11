鳳凰颱風漸轉東北 氣象署：持續減弱且暴風圈縮小

中央氣象署指出，輕度颱風鳳凰下午14時在鵝鑾鼻的西南方約320公里之處，以每小時10轉14公里速度，向北北東轉東北進行。過去3小時強度略為減弱，中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東轉東北移動，暴風圈正逐漸進入台灣西南方近海，對台南、高雄、屏東、台東、恆春半島將構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

陸上警戒：台南、高雄、屏東、臺東、恆春半島應嚴加戒備。降雨警戒：宜蘭縣。海上警戒：台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。