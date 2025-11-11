快訊

黃明志堅稱無辜！大馬警方調查揭與謝侑芯有「超越友誼」親密關係

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

風雨真比平地大！北市颱風假分區放 里長贊成...曝上個月陽明山「太恐怖」

影／鳳凰颱風來襲 賴清德視察中央災害應變中心

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
賴清德總統（後左四）、行政院長卓榮泰（後左三）與內政部長、災害應變中心指揮官劉世芳（後右四）、行政院秘書長張淳涵（後左二）、政務委員季連成（後左一）、農業部長陳駿季（後右三）、經濟部長龔明鑫（後右二）與交通部長陳世凱（後右一），下午前往「鳳凰颱風中央災害應變中心」，出席第三次情資研判會議暨工作會報，聽取各部會的防災準備工作。記者黃義書／攝影
賴清德總統（後左四）、行政院長卓榮泰（後左三）與內政部長、災害應變中心指揮官劉世芳（後右四）、行政院秘書長張淳涵（後左二）、政務委員季連成（後左一）、農業部長陳駿季（後右三）、經濟部長龔明鑫（後右二）與交通部長陳世凱（後右一），下午前往「鳳凰颱風中央災害應變中心」，出席第三次情資研判會議暨工作會報，聽取各部會的防災準備工作。記者黃義書／攝影

賴清德總統、行政院長卓榮泰與內政部長、災害應變中心指揮官劉世芳，下午前往「鳳凰颱風中央災害應變中心」，出席第三次情資研判會議暨工作會報。首先由氣象署報告鳳凰颱風的動向及相關情資的研判，消防署就目前的災情監控及進行說明，也說明搜索、救援及相關的調度及目前的災情。接著農業部、經濟部、交通部報告相關業務，衛福部則報告目前颱風的疏散撤離的狀況及各地民眾收容安置的人數狀況。最後與花蓮縣、宜蘭縣、新北市三個地方政府的災害應變中心視訊連線，了一解各地的準備狀況。

氣象署在報告中指出，鳳凰颱風減弱為輕度颱風。受到鳳凰颱風及其外圍環流、東北季風影響，今天（11日）東半部山區有豪雨或豪雨等級以上降雨，尤其宜蘭山區有局部大豪或超大豪雨發生的機率，北北基、東半部地區及恆春半島有大雨或 局部豪雨的機率。明天（12日）基隆北海岸、大台北、東半部、南部地區及澎湖有大雨或局部豪雨，而各沿海空曠地區及離島留意強陣風，將陸續出現9至12級強陣風。

賴清德總統表示鳳凰颱風觸及台灣陸地，颱風中心由東南登陸，受到東北季風及外圍環流影響，北海岸大台北風雨明顯增強，東南部也要嚴防豪大雨，在中央與地方政府合作下，相關防災機制已經啟動，賴清德也提醒國人，現在是颱風影響最激烈的時間，應該避免前往海邊危險場域活動，並請大家做好防颱準備。

賴清德總統下午前往「鳳凰颱風中央災害應變中心」，出席第三次情資研判會議暨工作會報，聽取防颱準備。記者黃義書／攝影
賴清德總統下午前往「鳳凰颱風中央災害應變中心」，出席第三次情資研判會議暨工作會報，聽取防颱準備。記者黃義書／攝影
賴清德總統（中）、行政院長卓榮泰（左）與內政部長、災害應變中心指揮官劉世芳（右），下午前往「鳳凰颱風中央災害應變中心」，出席第三次情資研判會議暨工作會報。記者黃義書／攝影
賴清德總統（中）、行政院長卓榮泰（左）與內政部長、災害應變中心指揮官劉世芳（右），下午前往「鳳凰颱風中央災害應變中心」，出席第三次情資研判會議暨工作會報。記者黃義書／攝影
賴清德總統（中）、行政院長卓榮泰（左）與內政部長、災害應變中心指揮官劉世芳（右），下午前往「鳳凰颱風中央災害應變中心」，出席第三次情資研判會議暨工作會報。記者黃義書／攝影
賴清德總統（中）、行政院長卓榮泰（左）與內政部長、災害應變中心指揮官劉世芳（右），下午前往「鳳凰颱風中央災害應變中心」，出席第三次情資研判會議暨工作會報。記者黃義書／攝影

鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

示警鳳凰是穿心颱　賴清德視察應變中心呼籲全台嚴防強風豪雨

「合則兩利分則兩害」趙少康曝白民調 李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

總統科學獎頒獎 賴清德總統表彰梁賡義、葉均蔚兩院士在科研領域貢獻

【重磅快評】又怪韓國瑜？綠委有事鍾無艷、無事夏迎春

相關新聞

鳳凰颱風強度稍減 若登陸台灣將是史上第2個11月颱

根據中央氣象署觀測，颱風鳳凰強度稍微減弱，目前近中心最大風速為每秒28公尺，預估未來有強度持續減弱且暴風圈縮小趨勢；若登...

鳳凰颱風估明晚高雄屏東登陸 周四清晨恐成熱低壓台東出海

中央氣象署預報中心資深預報員朱美霖下午指出，鳳凰颱風開始往東北轉向，往台灣方向前進，接近西南方近海，強度有持續減弱且暴風...

鳳凰颱風明晨登陸高雄…是否停班停課？陳其邁：晚上7點才能決定

鳳凰颱風直撲台灣，高雄市政府今天召開應變會議，市長陳其邁在會後表示，明天是否停班課，要看晚間7時氣象署的最新預報資料。

卓揆：督導地方落實執行疏散撤離 即時啟動水、電、通訊備援機制

關心鳳凰颱風動態及防颱整備情形，行政院長卓榮泰11日陪同賴清德總統視導中央災害應變中心第三次工作會報，聽取各功能分組報告...

鳳凰颱風豪雨致泥石流淹進村落 徐榛蔚向總統提馬太鞍溪災後3建言

花蓮縣災害應變中心今天召開鳳凰颱風第二次整備會議，並與總統賴清德及中央各部會連線會議。花蓮縣長徐榛蔚報告即時災情，包括馬...

不斷更新／鳳凰來襲！9縣市明颱風假達標 12日全台停班課一覽

鳳凰颱風持續逼近，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，12到13日最靠近、並且有機會從台灣西南部沿海登陸，從台東出海。根據中央氣象署最新風雨預測，明天凌晨0時至下午2時，包括新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、連江縣、澎湖縣、台東縣，共9縣市達到停班停課標準，有可能放颱風假。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。