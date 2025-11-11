影／鳳凰颱風來襲 賴清德視察中央災害應變中心

賴清德總統、行政院長卓榮泰與內政部長、災害應變中心指揮官劉世芳，下午前往「鳳凰颱風中央災害應變中心」，出席第三次情資研判會議暨工作會報。首先由氣象署報告鳳凰颱風的動向及相關情資的研判，消防署就目前的災情監控及進行說明，也說明搜索、救援及相關的調度及目前的災情。接著農業部、經濟部、交通部報告相關業務，衛福部則報告目前颱風的疏散撤離的狀況及各地民眾收容安置的人數狀況。最後與花蓮縣、宜蘭縣、新北市三個地方政府的災害應變中心視訊連線，了一解各地的準備狀況。

氣象署在報告中指出，鳳凰颱風減弱為輕度颱風。受到鳳凰颱風及其外圍環流、東北季風影響，今天（11日）東半部山區有豪雨或豪雨等級以上降雨，尤其宜蘭山區有局部大豪或超大豪雨發生的機率，北北基、東半部地區及恆春半島有大雨或 局部豪雨的機率。明天（12日）基隆北海岸、大台北、東半部、南部地區及澎湖有大雨或局部豪雨，而各沿海空曠地區及離島留意強陣風，將陸續出現9至12級強陣風。

賴清德總統表示鳳凰颱風觸及台灣陸地，颱風中心由東南登陸，受到東北季風及外圍環流影響，北海岸大台北風雨明顯增強，東南部也要嚴防豪大雨，在中央與地方政府合作下，相關防災機制已經啟動，賴清德也提醒國人，現在是颱風影響最激烈的時間，應該避免前往海邊危險場域活動，並請大家做好防颱準備。