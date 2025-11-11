鳳凰雨大中橫公路下午預警封路 台9丁蘇澳到東澳解除管制

鳳凰颱風逼近為花蓮山區帶來雨勢，台8線中橫公路沿線已見零星坍方落石，公路局下午1時起預警性封閉關原至太魯閣路段，到明天中午過後，再視沿線雨勢及路況公布通行時間；另舊蘇花台9丁線蘇澳到東澳路段只出不進管制，下午2時20分解除。

公路局表示，受東北季風及鳳凰颱風外圍環流影響，台8線大禹嶺至太魯閣山區持續降雨，有零星坍方落石。為避免遊客受困山區，已協調沿線旅宿業者，勸導遊客下山，並從今天下午1時起實施預警性封路。

公路局太魯閣工務段表示，封閉路段為台8線關原至太魯閣(116.4K~184.5K)，原本台8線關原至天祥(116.4K~167.1K)因施工，每天上午6時到下午4時30分的日間5時段放行，也因封路暫停實施，明天午後會視沿線雨勢及路況，再公布通行時間。

蘇花公路上午也有間歇性強降雨，公路局東區養護工程分局上午10時50分實施台9丁線蘇澳到東澳路段只出不進管制，午後巡視人員發現雨勢趨緩且路況正常，氣象預報顯示下午雨勢減弱，公路局宣布此路段下午2時20分解除只出不進管制。