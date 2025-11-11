鳳凰颱風來襲 疾管署：「這條件」5類傳染病恐傳播 6大族群需小心

鳳凰颱風來襲，衛福部疾管署今示警，鳳凰颱風預期為全台各地帶來豪大雨，強風暴雨易使土壤及泥水中的病原菌等暴露於地面並更易傳播，包括鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病及登革熱、屈公病等傳染病。民眾於雨後清理家園，應落實防疫「裝備要齊全、飲食要注意、清除孳生源」三步驟，特別是糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，需提高警覺。

疾管署發言人曾淑慧說，土壤及泥水中的病原菌暴露於地面後，更容易傳播。類鼻疽方面，依統計，今年國內累計70例類鼻疽本土病例，含11例死亡，為歷年同期第3高，低於2024年109例、2005年73例，患者以65歲以上39例和50至64歲達22例為主要年齡層。分布縣市以高雄市52例為多，其次為台中市10例、屏東縣4例、台南市3例、宜蘭縣1例。

今年鉤端螺旋體病則累計75例本土病例，含2例死亡，以50至64歲28例，以及25至49歲的22例為主要年齡層，分布於17個縣市，以台中市12例為多，其次為新北市11例、屏東縣11例、高雄市10例及台南市7例，其餘12個縣市介於1至5例。

另，疾管署說明，截至今日國內已出現29例登革熱本土病例，籲請民眾雨後主動巡檢居家環境，落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除，若有大型廢棄容器，可聯絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗去除蟲卵後，妥善收拾或予以倒置。

疾管署防疫醫師林詠青說，民眾如出現發燒、頭痛、腹瀉、噁心嘔吐、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並主動告知活動史，以利醫師及早診斷及通報。

曾淑慧表示，疾管署已盤點確認全國消毒劑儲備量充足，目前尚有16萬3331瓶消毒劑，包括漂白水14萬1274瓶、酚類消毒劑2萬2057瓶，可以供家戶衛生消毒，並分置全國各區供緊急調度，將持續主動掌握地方需求並適時予以協助。

此外，疾管署將密切監視災後傳染病情形，呼籲民眾如出現不適症狀，尤其是慢性病者，要盡速就醫，並主動向醫師說明是否曾接觸汙水或遭蚊蟲叮咬，同時籲請醫療院所提高警覺，即時通報相關傳染病，以利衛生單位及早採取防治措施。