台鐵光復隧道北口淹水「鳳林-瑞穗停駛」部分新自強號開放站票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵光復至萬榮間的光復隧道北口出現泥流及淹水。台鐵公司宣布，今天中午過後，鳳林至瑞穗間預防性停駛。聯合報系資料照
鳳凰颱風外圍環流與東北季風產生的共伴效應發威，東部出現豪雨，台鐵光復至萬榮間的光復隧道北口出現泥流及淹水。台鐵公司宣布，今天中午過後，鳳林至瑞穗間預防性停駛，台鐵西部往返東部的北迴線及南迴線EMU3000型新自強號將全面開放站票。

今上午11時許光復制萬榮間有泥流淹及台鐵路線，其中光復隧道北口目前淹水未退，加上有土石泥流，台鐵緊急放置太空包防止淹水和土石泥流灌入隧道內。

台鐵公司表示，經工務單位現場監看回報，光復隧道北口上方已發生淹水情形，為確保行車安全及避免泥水溢流至隧道內，採取鳳林至瑞穗間列車預防性停駛。

針對今中午12時起列車行駛概況，台鐵公司說明，深澳線列車自4913次（瑞芳=八斗子，瑞芳站10:13開）後預防性停駛；另平溪線的公路接駁暫停1日。

東部幹線上行列車自417次（瑞穗站12:09）起、下行自4528次（鳳林站12:39）起，鳳林至瑞穗間停駛；東部幹線對號列車下行行駛至花蓮站止，花蓮至鳳林間區間車機動行駛；東部幹線對號列車上行行駛至玉里站止，玉里至瑞穗間區間車機動行駛。

台鐵表示，因台9線馬太鞍溪臨時便道封閉且193縣道路況不佳，因此無法辦理鳳林至瑞穗間公路接駁，但今日東部往返西部（經北迴線、南迴線）的EMU3000型新自強號開放站票，不需換、補票，以加強疏運旅客。

此外，台鐵深澳線列車自4913次（瑞芳=八斗子，瑞芳站10:13開）後預防性停駛；另平溪線的公路接駁暫停1日，其他路線列車晚間6時前正常行駛，晚間6時後的列車行駛資訊，將視颱風最新動態於下午4時30分發布。

針對退、換票部分，台鐵公司表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費。

