鳳凰颱風、東北季風挾雨彈撲宜蘭 三星蔥農祈求「老天爺不要再下」

鳳凰颱風及東北季風影響，宜蘭縣政府預估轄內近日恐有強降雨發生，代理縣長林茂盛今上午至三星鄉關心蔥田農損。面對宜蘭連日大雨，三星蔥農「只能祈求老天爺不要再下雨」，盼降低農損；農會說，蔥價維持高檔盤旋，若雨繼續下，價格下降的時間點會再延後。

林茂盛今與相關單位視察三星鄉農友林長河的青蔥田區，也關心農作物生產狀況。他說，青蔥是宜蘭縣極具代表性的特色農作物，全縣種植面積約42.51公頃，三星鄉就占了27.96公頃。三星蔥以其蔥白長、質地細嫩、纖維少、味道清甜而聞名，昨日市場拍賣價已達每公斤150至455元。

宜蘭縣政府農業處表示，目前正值青蔥的採收期，預計可採收至明年4月。但這幾天受颱風影響，豪大雨可能造成根部腐爛、植株倒伏，過多的水分會導致蔥的味道變淡，潮溼的天氣更有利於病蟲害滋生，均會影響青蔥的收成及品質。

三星地區農會說，連日大雨，青蔥生長會較為遲緩，農民希望颱風不要來，但很難避免，現在也沒辦法有什麼作為，「只能祈求老天爺不要再下雨。」近日天氣不適合搶收，因為採收後，青蔥也無法存放太多天，甚至外葉會開始腐爛，影響產量，損失恐更多。

農會提及，今天市場拍賣價每公斤平均374元，這幾天的價格波動不大。目前三星蔥的量仍少，中南部也是，所以價格一直維持在高檔盤旋，如果雨再繼續下，價格下降的時間點會再延後。

林茂盛今指示農業處應隨時掌握縣內農業災情，與各鄉鎮市公所及農漁會保持緊密聯繫，如有災損情形，應依農業天然災害救助辦法即時提報，向中央爭取現金救助，減輕農友損失與經濟負擔。另提醒縣民，豪雨期間務必提高警覺，落實防災整備，確保人身安全。