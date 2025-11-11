快訊

嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

亂罵趙少康不認骨血...民視賠205萬 周玉蔻態度大變「想和解」

高雄3主菜自助餐500元！他怨買到天價 店家公布計價最貴不是魚肉

鳳凰颱風、東北季風挾雨彈撲宜蘭 三星蔥農祈求「老天爺不要再下」

聯合報／ 記者林佳彣王燕華／宜蘭即時報導
目前正值三星蔥的採收期，預計可採收至明年4月，但這幾天受颱風影響，豪大雨可能造成根部腐爛、植株倒伏。圖／宜蘭縣政府提供
目前正值三星蔥的採收期，預計可採收至明年4月，但這幾天受颱風影響，豪大雨可能造成根部腐爛、植株倒伏。圖／宜蘭縣政府提供

鳳凰颱風及東北季風影響，宜蘭縣政府預估轄內近日恐有強降雨發生，代理縣長林茂盛今上午至三星鄉關心蔥田農損。面對宜蘭連日大雨，三星蔥農「只能祈求老天爺不要再下雨」，盼降低農損；農會說，蔥價維持高檔盤旋，若雨繼續下，價格下降的時間點會再延後。

林茂盛今與相關單位視察三星鄉農友林長河的青蔥田區，也關心農作物生產狀況。他說，青蔥是宜蘭縣極具代表性的特色農作物，全縣種植面積約42.51公頃，三星鄉就占了27.96公頃。三星蔥以其蔥白長、質地細嫩、纖維少、味道清甜而聞名，昨日市場拍賣價已達每公斤150至455元。

宜蘭縣政府農業處表示，目前正值青蔥的採收期，預計可採收至明年4月。但這幾天受颱風影響，豪大雨可能造成根部腐爛、植株倒伏，過多的水分會導致蔥的味道變淡，潮溼的天氣更有利於病蟲害滋生，均會影響青蔥的收成及品質。

三星地區農會說，連日大雨，青蔥生長會較為遲緩，農民希望颱風不要來，但很難避免，現在也沒辦法有什麼作為，「只能祈求老天爺不要再下雨。」近日天氣不適合搶收，因為採收後，青蔥也無法存放太多天，甚至外葉會開始腐爛，影響產量，損失恐更多。

農會提及，今天市場拍賣價每公斤平均374元，這幾天的價格波動不大。目前三星蔥的量仍少，中南部也是，所以價格一直維持在高檔盤旋，如果雨再繼續下，價格下降的時間點會再延後。

林茂盛今指示農業處應隨時掌握縣內農業災情，與各鄉鎮市公所及農漁會保持緊密聯繫，如有災損情形，應依農業天然災害救助辦法即時提報，向中央爭取現金救助，減輕農友損失與經濟負擔。另提醒縣民，豪雨期間務必提高警覺，落實防災整備，確保人身安全。

青蔥是宜蘭縣極具代表性的特色農作物，全縣種植面積約42.51公頃，三星鄉就占27.96公頃。圖／宜蘭縣政府提供
青蔥是宜蘭縣極具代表性的特色農作物，全縣種植面積約42.51公頃，三星鄉就占27.96公頃。圖／宜蘭縣政府提供
鳳凰颱風及東北季風影響，宜蘭縣政府預估轄內近日恐有強降雨發生，代理縣長林茂盛（右二）今上午至三星鄉關心蔥田農損。圖／宜蘭縣政府提供
鳳凰颱風及東北季風影響，宜蘭縣政府預估轄內近日恐有強降雨發生，代理縣長林茂盛（右二）今上午至三星鄉關心蔥田農損。圖／宜蘭縣政府提供

鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

抗癌騎士單車環台首站抵達宜蘭 他曝大腸癌3期活過16年關鍵原因

公布39項亮點施政都要開記者會 宜蘭代理縣長劍指2026？今親揭原因

宜蘭「金柑」採收前遇雨果實爆裂 縣府勘災爭取現金救助

全台唯一爽放「豪雨假」！民眾留言讚爆宜蘭縣府：幸福來得太突然

相關新聞

新增「桃園」！ 鳳凰颱風最新風雨預測 9縣市明天停班課達標

中央氣象署持續發布輕度颱風鳳凰海上陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，明天凌晨0時至下午2時，包括新北市、桃園市、...

共伴鋒面強對流今狂炸北東、鳳凰暴風圈明晨觸陸 嘉義以南將受風雨威脅

中央氣象署今天清晨發布鳳凰颱風的海上陸上颱風警報，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，陸警...

桃園停班課掀議！北北基桃放假不同步 張善政曝2大關鍵

鳳凰颱風來襲，西半部縣市今日僅桃園市全市停班停課，引發熱議。桃園市長張善政上午召開鳳凰颱風災害應變中心二級開設視察會議，...

鳳凰明天最靠近 氣象署估西南部登陸、台東出海 各地風雨搖滾時間曝

鳳凰颱風即將侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，氣象預報中心資深預報員朱美霖表示，今天是鳳凰颱風逐漸接近台灣的...

北北基桃四市放假不同步 劉和然曝主因在區域風雨差異

鳳凰颱風來襲，北北基桃四市放假沒有同步，引發熱議。新北市副市長劉和然表示，關鍵在北台灣未列警戒範圍，加上東北季風共伴效應...

整理包／鳳凰來襲！9縣市明颱風假達標 12日全台停班課一覽

鳳凰颱風持續逼近，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，12到13日最靠近、並且有機會從台灣西南部沿海登陸，從台東出海。根據中央氣象署最新風雨預測，明天凌晨0時至下午2時，包括新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、連江縣、澎湖縣、台東縣，共9縣市達到停班停課標準。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。