鳳凰沒到...雲林菜農和時間賽跑 破曉出動搶收守菜園

鳳凰颱風預計今晚從南部登陸，國內蔬菜的主產地西螺、崙背、二崙等鄉鎮，農民今天凌晨就出動展開拂曉搶收。農民說，冬季蔬菜旺季，颱風、大雨卻一波波來襲，菜園已停擺數月，如今連11月都還有颱風，眼看菜好不容易長大，不能讓老天收走，所以天沒亮就下田，和時間賽跑。

今天清晨雲林蔬菜主產區的西螺、二崙、崙背，一大早不管農田或溫網室菜園，都可見農民冒著小雨搶收蔬菜，農民說，他們凌晨4、5點天還沒亮就出動下田收菜，因葉菜無法機採，只能一株株手工採收，所以須趕在風雨進來前完成搶收。

崙背鍾姓和二崙張姓菜農說，最近風雨密集，網式種植的A菜，原本兩、三天後才可採收，但颱風來就提早收運銷西螺果菜市場，免得好不容長大的蔬菜全數泡湯，尤其今年風雨多，菜園土壤水分太多，撒菜籽長不大，菜園停擺2、3個月，損失數十萬元，很無奈。

菜農說，立冬過後火鍋旺季，他們1周前才播種茼蒿籽，多數已發芽了，只希望能安然度過「鳳凰」，「能收多少算多少」否則再持續爛死，大家恐得喝西北風了。

西螺果菜市場董事長蔡德福表示，鳳凰來襲，蔬菜到貨量明顯增加，昨天大約980多公噸，相較上周休市前一天比較而言，增加約140公噸，平均成交價每公斤35.4元，也漲了約5元，今天到貨量約840公噸比昨天少，主要因昨天周一開市大家搶著上市，還好兩天來的菜價都持平，沒有太大漲幅。

蔡德福指出，大蒜、青蔥等目前價格則稍穩定，但葉菜類平均價格都漲約1成左右，以「菜王」的高麗菜為例，原先每公斤平均價大約10元，這兩天高山高麗菜漲約10元，平地高麗菜也漲約7至8元。預估颱風過後將還會有另一波漲幅，至於何時菜價才平穩，仍要觀察颱風動向和風雨大小而定。