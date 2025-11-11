鳳凰穿心颱挾豪大雨 賴總統揭五點提醒

賴清德總統11日視察中央災害應變中心，他指出，特別值得注意的是，這次「鳳凰」颱風的路徑，是俗稱的「穿心颱」，勢必為全國各地帶來強風豪雨。請中央、地方政府，以及全體國人，務必提高警覺，以最嚴謹的態度，落實各項防颱工作。

有關颱風影響花蓮地區，賴總統表示，花蓮縣是地震比較頻繁的地方，每次颱風來，起起伏伏也都會受到衝擊，每一次都造成嚴重災情。中央一定會協助花蓮縣政府來因應各種災變，照顧花蓮縣鄉親。

賴總統提醒，請花蓮縣政府團隊，每經過一次天災地變，要強化縣府應變災害的能力。中央跟地方合作，才有辦法確保每一次災害降到最低，花蓮縣民、鄉親才有辦法得到保障，「我們一起加油」。

賴總統提到，這幾天政府一直關注鳳凰颱風的動態，行政院長卓榮泰已要求各級政府嚴陣以待，災害應變中心指揮官劉世芳於上周五，就與中央和地方政府盤點防颱整備措施，積極採取因應作為。

賴總統說，鳳凰颱風的暴風圈，已經觸及台灣陸地，雖然根據氣象資料，颱風中心從中南部登陸；但從昨天開始，受到東北季風及外圍環流影響，北海岸、大台北、以及東北部的風雨都明顯增強，接下來幾天，中南部也都要嚴防豪大雨的侵襲。

賴總統表示，透過各單位簡報，以及跟各縣市政府首長、代表的視訊連線，可以看到中央和地方政府緊密合作下，相關防災機制都已經啟動，大家辛苦了。接下來，他提醒幾點：

第一，請中央災害應變中心，密切掌握颱風最新動態，並與地方政府維持暢通聯繫，且對於可能發生的強風、豪雨、巨浪，除了發布災防告知廣播訊息，更要善用媒體、社群軟體等多元管道，協助國人清楚掌握防颱應變訊息。

第二，針對馬太鞍溪堰塞湖下游受災且已發布紅色警戒的區域，以及前次「丹娜絲」颱風與728豪雨重創的雲嘉南等高風險區域，請各級應變中心落實預防性安置，確實掌握撤離情況，保障國人安全。

颱風過後，也請相關單位就馬太鞍溪河床的圳深、堤岸的加高以及便橋的復建也應該要劍及履及來完成，讓民眾可以恢復正常生活。

第三，北部及東北部地區，在上個月受到「風神」颱風外圍環流及東北季風影響，土壤含水量已經高度飽和，土砂災害風險很高，請相關機關及縣市政府提高警覺，儘早啟動離災避災措施。

第四，目前立霧溪燕子口堰塞湖，雖然暫時解除危機，但中橫沿線山區地質仍然不穩定，請相關部會及地方政府，持續監控邊坡安全，嚴防二次崩塌發生。

第五，提醒國人，現在開始是颱風影響最劇烈的時間，應避免前往山區、海邊等危險場域活動，並請大家做好防颱準備。