鳳凰颱風亂航班 國籍航空異動1次看

鳳凰颱風逼近，航班也受到影響。華信航空今宣布，晚間航空取消11架次；立榮航空台東、馬祖航線全日取消，金門、澎湖航線部分航班取消或提前出發。航空公司表示，將視天候狀況隨時機動調整航班，提醒搭機旅客及接機民眾利用業者官網或APP查詢最新航班資訊。

華信航空表示，今（11日）晚間部分航班有所異動，包含台中往返澎湖 AE793、AE794取消、台北往返澎湖 AE377、AE378取消、台北往返台東 AE395、AE396取消、台北往返金門 AE1279、AE1280取消、高雄往返花蓮 AE7931、AE 7932取消、澎湖飛往高雄 AE346取消。

立榮航空部分，台東及馬祖航線全日取消；台北往返金門航線B7-8835、B7-8836取消；台北往返澎湖航線B7-8619、B7-8620取消；台中往返金門航線B7-8965、B7-8966取消；台中往返澎湖航線B7-9151、B7-8652取消。

嘉義往返澎湖航線B7-8661、B7-8662取消；台南往返澎湖航線B7-8683、B7-8682取消；高雄往返金門航線B7-8927、B7-8928取消；高雄往返澎湖航線B7-8707、B7-8712、B7-8715、B7-8716取消；澎湖飛往台北B7-8618，表定16:35出發、20:15抵達，提前至17:30出發、19:20抵達。

另外，華航今也公布明（12日）航班異動資訊。航班取消包含CI126/CI127 高雄往返東京成田、CI839/CI840 高雄往返曼谷、CI176/CI177 高雄往返大阪、CI132/CI133 高雄往返沖繩、CI933/CI934 、CI935/CI936 高雄往返香港、CI903、CI919 台北飛往香港、CI602、CI916 香港飛往台北。

明天CI593高雄飛往重慶航班提前；航班延後則有CI594 重慶飛往高雄、CI712 馬尼拉飛往高雄、CI199 熊本飛往高雄、CI165 仁川飛往高雄、CI167 大阪飛往高雄、CI103 東京成田飛往高雄。